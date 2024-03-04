В Тюмени прошло прощание с офицером, погибшем на СВО. Фото

05 марта 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Офицер погиб в зоне СВО 27 февраля 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тюмени в военном инженерном училище прошло прощание с воином, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. «В зоне специальной военной операции погиб выпускник ТВВИКУ, кавалер трех орденов Мужества майор Андрей Приказнов. Третьим орденом он был награжден посмертно. В память об Андрее сегодня в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала А.И. Прошлякова состоялся траурный митинг. Наша безмерная благодарность российскому офицеру за мужество», — указано в сообщении. Офицер Андрей Приказнов погиб 27 февраля. Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе (Тюменская область) простились со стрелком мотострелкового отделения Михаилом Шлыковым. Фото: telegram-канал Фуат Сайфитдинов, https://t.me/sayfitdinovFG

В Тюмени в военном инженерном училище прошло прощание с воином, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. «В зоне специальной военной операции погиб выпускник ТВВИКУ, кавалер трех орденов Мужества майор Андрей Приказнов. Третьим орденом он был награжден посмертно. В память об Андрее сегодня в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала А.И. Прошлякова состоялся траурный митинг. Наша безмерная благодарность российскому офицеру за мужество», — указано в сообщении. Офицер Андрей Приказнов погиб 27 февраля. Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе (Тюменская область) простились со стрелком мотострелкового отделения Михаилом Шлыковым.