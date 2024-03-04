В Тюмени в военном инженерном училище прошло прощание с воином, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.
«В зоне специальной военной операции погиб выпускник ТВВИКУ, кавалер трех орденов Мужества майор Андрей Приказнов. Третьим орденом он был награжден посмертно. В память об Андрее сегодня в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала А.И. Прошлякова состоялся траурный митинг. Наша безмерная благодарность российскому офицеру за мужество», — указано в сообщении.
Офицер Андрей Приказнов погиб 27 февраля. Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе (Тюменская область) простились со стрелком мотострелкового отделения Михаилом Шлыковым.
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