04 марта 2024

В Тюмени прошло прощание с офицером, погибшем на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Александром Козловым. Екатеринбург, траур, гвоздики, прощание, похороны, траурное мероприятие, гвоздика
Офицер погиб в зоне СВО 27 февраля 2024 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени в военном инженерном училище прошло прощание с воином, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

«В зоне специальной военной операции погиб выпускник ТВВИКУ, кавалер трех орденов Мужества майор Андрей Приказнов. Третьим орденом он был награжден посмертно. В память об Андрее сегодня в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала А.И. Прошлякова состоялся траурный митинг. Наша безмерная благодарность российскому офицеру за мужество», — указано в сообщении.

Офицер Андрей Приказнов погиб 27 февраля. Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе (Тюменская область) простились со стрелком мотострелкового отделения Михаилом Шлыковым.

Фото: telegram-канал Фуат Сайфитдинов, https://t.me/sayfitdinovFG
Фото: telegram-канал Фуат Сайфитдинов, https://t.me/sayfitdinovFG

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В Тюмени в военном инженерном училище прошло прощание с воином, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. «В зоне специальной военной операции погиб выпускник ТВВИКУ, кавалер трех орденов Мужества майор Андрей Приказнов. Третьим орденом он был награжден посмертно. В память об Андрее сегодня в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала А.И. Прошлякова состоялся траурный митинг. Наша безмерная благодарность российскому офицеру за мужество», — указано в сообщении. Офицер Андрей Приказнов погиб 27 февраля. Ранее URA.RU писало, что в Ишимском районе (Тюменская область) простились со стрелком мотострелкового отделения Михаилом Шлыковым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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