Осужденному топ-менеджеру дочки «Газпрома» из ЯНАО ужесточили наказание

Суд ЯНАО оставил в силе приговор топ-менеджеру дочки «Газпрома» Вячеславу Киму

05 марта 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Суд ЯНАО отклонил апелляционную жалобу Вячеслава Кима на пересмотр приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Суд ЯНАО оставил без удовлетворения жалобу адвокатов заместителя директора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима, осужденного за покушение на мошенничество к реальному сроку. Жалоба была рассмотрена 4 марта, следует из карточки дела. «Суд ЯНАО рассмотрел жалобу адвоката Алексея Костомарова, в интересах Вячеслава Кима, осужденного судом Надыма за покушение на мошенничество. На заседании 4 марта вынесено решение (определение) оставить судебный акт без изменения», — сообщается в карточке дела, опубликованной в картотеке суда ЯНАО. От источников в судебном департаменте URA.RU стало известно, что прокуратура подала встречное представление на запрет Киму занимать определенные должности. Представление было удовлетворено. Несмотря на то, что Ким был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора в декабре 2023 года, на сайте компании он числится в числе действующих руководителей. Корреспондент агентства не смог дозвониться начальнику пресс-службы организации, а по телефонам пресс-службы, указанным на сайте отказались дать комментарий, сославшись на недостаточные полномочия. Ким был осужден к одному году девяти месяцам колонии общего режима, приговор был зачитан в городском суде Надыма 6 декабря 2023 года. С подробностями уголовного дела и ходе следствия и суда можно ознакомиться в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд ЯНАО оставил без удовлетворения жалобу адвокатов заместителя директора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима, осужденного за покушение на мошенничество к реальному сроку. Жалоба была рассмотрена 4 марта, следует из карточки дела. «Суд ЯНАО рассмотрел жалобу адвоката Алексея Костомарова, в интересах Вячеслава Кима, осужденного судом Надыма за покушение на мошенничество. На заседании 4 марта вынесено решение (определение) оставить судебный акт без изменения», — сообщается в карточке дела, опубликованной в картотеке суда ЯНАО. От источников в судебном департаменте URA.RU стало известно, что прокуратура подала встречное представление на запрет Киму занимать определенные должности. Представление было удовлетворено. Несмотря на то, что Ким был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора в декабре 2023 года, на сайте компании он числится в числе действующих руководителей. Корреспондент агентства не смог дозвониться начальнику пресс-службы организации, а по телефонам пресс-службы, указанным на сайте отказались дать комментарий, сославшись на недостаточные полномочия. Ким был осужден к одному году девяти месяцам колонии общего режима, приговор был зачитан в городском суде Надыма 6 декабря 2023 года. С подробностями уголовного дела и ходе следствия и суда можно ознакомиться в материале URA.RU.