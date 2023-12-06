За что приговорили топ-менеджера дочки «Газпрома» Кима

Топ-менеджер «Газпром добыча Надым» получил срок за мошенничество

07 декабря 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Суд приговорил Кима к 1 году и 9 месяцам в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Городской суд Надыма (ЯНАО) признал виновным в покушении на мошенничество действующего заместителя гендиректора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима. Ему назначено наказание в виде одного года и девяти месяцев реального лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил. О карьере управленца и подробностях уголовного дела читайте в материале URA.RU. Образование и карьера Вячеслав Ким родился в 1972 году. Он окончил строительный техникум в городе Ош (ныне Республика Кыргызстан), позже получил высшее образование в Московском технологическом институте. Из Кыргызстана на Ямал Ким перебрался в конце 1990-х годов. В 2000 году занял пост ведущего инженера ООО «Надымгазпром». Трудовая деятельность Кима была связана с обустройством месторождений Надым-Пур-Тазовского района. В 2014 году он получил пост начальника управления капитального строительства ООО «Газпром добыча Надым», а в 2015 году стал замом гендиректора компании по ремонту и капитальному строительству. Подробности уголовного дела и суд В августе 2022 года Вячеслав Ким стал фигурантом уголовного дела. Его подозревали в покушении на мошенничество в размере 9 миллионов рублей. По данным следствия, летом 2021 года с целью «скрыть противоправные действия подчиненных ему работников по приемке и оплате невыполненных работ, желая обеспечить завершение в срок работ на строительном объекте, а также переложить бремя материальных затрат на ликвидацию последствий на другое лицо», Ким потребовал от бизнесмена поставки строительных материалов на сумму 9 миллионов рублей под угрозой расторжения контракта с последним, хотя не имел таких реальных полномочий. Предприниматель, не желая нести дополнительные издержки, обратился с заявлением в силовые структуры, после чего расследованием дела занялись следователи СУ СКР по ЯНАО. Несмотря на уголовное преследование, Ким сохранил пост в компании и даже получил из рук главы Надымского района Дмитрия Жаромских юбилейный памятный знак «50 лет городу Надыму» за многолетний добросовестный труд. Расследование дела заняло около года, в августе материалы с обвинительным заключением поступили в городской суд Надыма. В ходе состоявшихся прений прокурор просил признать Кима виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, с уплатой штрафа в один миллион рублей. Судья согласился с доводами о виновности топ-менеджера, но сократил требуемое наказание до 1 года 9 месяцев в колонии общего режима, без уплаты штрафа. Приговор был зачитан 6 декабря. Что будет дальше Приговор суда пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать. Защищающий интересы Кима в суде адвокат Алексей Костомаров отказался сообщить, будет ли апелляция. Он пояснил URA.RU, что комментарии по телефону не дает. В пресс-службе компании также отказались от разговора: после вопроса корреспондента, уволят ли Кима после приговора, связь прервалась, а на повторный звонок никто не ответил. URA.RU отправило в «Газпром добыча Надым» запрос. По данным источников URA.RU в суде Надыма, Ким был взят под стражу. На официальном сайте ООО «Газпром добыча Надым» он до сих пор числится действующим заместителем генерального директора. Вячеслав Ким — один из руководителей компании «Газпром добыча Надым» Фото: скрин с сайта ООО «Газпром добыча Надым» — https://nadymdobycha.gazprom.ru/about/managers/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Городской суд Надыма (ЯНАО) признал виновным в покушении на мошенничество действующего заместителя гендиректора «Газпром добыча Надым» Вячеслава Кима. Ему назначено наказание в виде одного года и девяти месяцев реального лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил. О карьере управленца и подробностях уголовного дела читайте в материале URA.RU. Вячеслав Ким родился в 1972 году. Он окончил строительный техникум в городе Ош (ныне Республика Кыргызстан), позже получил высшее образование в Московском технологическом институте. Из Кыргызстана на Ямал Ким перебрался в конце 1990-х годов. В 2000 году занял пост ведущего инженера ООО «Надымгазпром». Трудовая деятельность Кима была связана с обустройством месторождений Надым-Пур-Тазовского района. В 2014 году он получил пост начальника управления капитального строительства ООО «Газпром добыча Надым», а в 2015 году стал замом гендиректора компании по ремонту и капитальному строительству. В августе 2022 года Вячеслав Ким стал фигурантом уголовного дела. Его подозревали в покушении на мошенничество в размере 9 миллионов рублей. По данным следствия, летом 2021 года с целью «скрыть противоправные действия подчиненных ему работников по приемке и оплате невыполненных работ, желая обеспечить завершение в срок работ на строительном объекте, а также переложить бремя материальных затрат на ликвидацию последствий на другое лицо», Ким потребовал от бизнесмена поставки строительных материалов на сумму 9 миллионов рублей под угрозой расторжения контракта с последним, хотя не имел таких реальных полномочий. Предприниматель, не желая нести дополнительные издержки, обратился с заявлением в силовые структуры, после чего расследованием дела занялись следователи СУ СКР по ЯНАО. Расследование дела заняло около года, в августе материалы с обвинительным заключением поступили в городской суд Надыма. В ходе состоявшихся прений прокурор просил признать Кима виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, с уплатой штрафа в один миллион рублей. Судья согласился с доводами о виновности топ-менеджера, но сократил требуемое наказание до 1 года 9 месяцев в колонии общего режима, без уплаты штрафа. Приговор был зачитан 6 декабря. Приговор суда пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать. Защищающий интересы Кима в суде адвокат Алексей Костомаров отказался сообщить, будет ли апелляция. Он пояснил URA.RU, что комментарии по телефону не дает. В пресс-службе компании также отказались от разговора: после вопроса корреспондента, уволят ли Кима после приговора, связь прервалась, а на повторный звонок никто не ответил. URA.RU отправило в «Газпром добыча Надым» запрос. По данным источников URA.RU в суде Надыма, Ким был взят под стражу. На официальном сайте ООО «Газпром добыча Надым» он до сих пор числится действующим заместителем генерального директора.