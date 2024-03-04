В ЯНАО определились, сколько медведей смогут убить охотники

На Ямале определены квоты на добычу бурого медведя в предстоящем сезоне охоты, который начнется в апреле и завершится в июне этого года. Всего в охотничьих угодьях округа разрешено добыть 120 особей бурого медведя, сообщает департамент природных ресурсов ЯНАО.
«Объявлены квоты на добычу бурого медведя в районах Ямала на сезон охоты с 12 апреля по 10 июня 2024 года. <…> Получить разрешение на добычу можно с 15 марта по 11 апреля», — сообщается на сайте ведомства.
Больше всего особей разрешено добывать на территории Приуральского и Надымского районов, где охотникам выделено соответственно 33 и 26 квот. В Шурышкарском районе власти Ямала выдадут разрешения на отстрел 16 особей, в Тазовском — 22, в Красноселькупском — 13, в Пуровском — 10.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.