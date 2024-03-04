04 марта 2024

В ЯНАО определились, сколько медведей смогут убить охотники

На Ямале в весенний сезон охоты разрешено добыть 120 особей бурого медведя
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2018. Досрочное голосование аборигенов ХМАО на охотничьем хозяйстве Еловое. Выборы президента РФ 2018. Сургут, оружие, охотник, ружье, абориген, ханты, человек с ружьем, коренные жители, палец на курке, кмнс
Сезон охоты на бурого медведя начнется 12 апреля Фото:

На Ямале определены квоты на добычу бурого медведя в предстоящем сезоне охоты, который начнется в апреле и завершится в июне этого года. Всего в охотничьих угодьях округа разрешено добыть 120 особей бурого медведя, сообщает департамент природных ресурсов ЯНАО.

«Объявлены квоты на добычу бурого медведя в районах Ямала на сезон охоты с 12 апреля по 10 июня 2024 года. <…> Получить разрешение на добычу можно с 15 марта по 11 апреля», — сообщается на сайте ведомства.

Больше всего особей разрешено добывать на территории Приуральского и Надымского районов, где охотникам выделено соответственно 33 и 26 квот. В Шурышкарском районе власти Ямала выдадут разрешения на отстрел 16 особей, в Тазовском — 22, в Красноселькупском — 13, в Пуровском — 10.

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На Ямале определены квоты на добычу бурого медведя в предстоящем сезоне охоты, который начнется в апреле и завершится в июне этого года. Всего в охотничьих угодьях округа разрешено добыть 120 особей бурого медведя, сообщает департамент природных ресурсов ЯНАО. «Объявлены квоты на добычу бурого медведя в районах Ямала на сезон охоты с 12 апреля по 10 июня 2024 года. <…> Получить разрешение на добычу можно с 15 марта по 11 апреля», — сообщается на сайте ведомства. Больше всего особей разрешено добывать на территории Приуральского и Надымского районов, где охотникам выделено соответственно 33 и 26 квот. В Шурышкарском районе власти Ямала выдадут разрешения на отстрел 16 особей, в Тазовском — 22, в Красноселькупском — 13, в Пуровском — 10.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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