В небе над Новым Уренгоем заметили неопознанный беспилотник

В Новом Уренгое (ЯНАО) был обнаружен беспилотник неизвестного назначения. Информация о нем поступила в полицию и ФСБ, сообщает «AVIAINCIDENT».
«В дежурной части полиции Нового Уренгоя от [гражданина] поступило сообщение о наблюдении полета беспилотного воздушного судна в 08:53 4 марта со стороны улицы Сибирская, 75 по направлению к ТЦ „Солнечный“. Информация доведена до органов ФСБ», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».
Было установлено, что заявок на полеты беспилотников в данном районе города не поступало. Тип, вид и назначение беспилотного воздушного судна осталось неизвестным.
Власти ЯНАО в случае обнаружения беспилотного летательного аппарата сообщать о нем в полицию. По возможности, установить его тип и марку.
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