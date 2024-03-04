04 марта 2024

В небе над Новым Уренгоем заметили неопознанный беспилотник

ФСБ проверит информацию о неопознанном дроне в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое местный житель обнаружил неизвестный беспилотник Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) был обнаружен беспилотник неизвестного назначения. Информация о нем поступила в полицию и ФСБ, сообщает «AVIAINCIDENT».

«В дежурной части полиции Нового Уренгоя от [гражданина] поступило сообщение о наблюдении полета беспилотного воздушного судна в 08:53 4 марта со стороны улицы Сибирская, 75 по направлению к ТЦ „Солнечный“. Информация доведена до органов ФСБ», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».

Было установлено, что заявок на полеты беспилотников в данном районе города не поступало. Тип, вид и назначение беспилотного воздушного судна осталось неизвестным.

Власти ЯНАО в случае обнаружения беспилотного летательного аппарата сообщать о нем в полицию. По возможности, установить его тип и марку.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) был обнаружен беспилотник неизвестного назначения. Информация о нем поступила в полицию и ФСБ, сообщает «AVIAINCIDENT». «В дежурной части полиции Нового Уренгоя от [гражданина] поступило сообщение о наблюдении полета беспилотного воздушного судна в 08:53 4 марта со стороны улицы Сибирская, 75 по направлению к ТЦ „Солнечный“. Информация доведена до органов ФСБ», — сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT». Было установлено, что заявок на полеты беспилотников в данном районе города не поступало. Тип, вид и назначение беспилотного воздушного судна осталось неизвестным. Власти ЯНАО в случае обнаружения беспилотного летательного аппарата сообщать о нем в полицию. По возможности, установить его тип и марку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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