27 февраля 2024

Ямальцам сообщили, как вести себя при встрече с дронами

Власти ЯНАО ознакомили ямальцев с действиями при обнаружении беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
При обнаружении дрона необходимо сообщить в полицию Фото:

В приграничных районах ЯНАО местные власти стали знакомить жителей правилами при обнаружении в воздухе беспилотных летательных аппаратов. Куда сообщить об обнаруженном устройстве и что запрещается при этом делать, читайте в материале URA.RU.

Порядок оповещения

В случае обнаружения беспилотника, нужно сообщить в полицию по номерам 02, 102, 112, либо позвонить в дежурную часть. В сообщении указывается фамилия, имя, отчество и контактный телефон, место и время обнаружения и заметные ориентиры, тип аппарата (самолетный или квадракоптерный), по возможности указать направление полета и вооружение беспилотника.

Дальнейшие действия

После сообщения нужно находится на связи по указанному контактному номеру, с безопасного расстояния наблюдать за аппаратом. При наличии мобильного телефона попытаться зафиксировать положение аппарата в воздушном пространстве, для последующей передачи в правоохранительные органы.

Запрещается

Использовать мобильный телефон в непосредственной близости от беспилотника (для сообщения о нем лучше воспользоваться стационарными средствами связи, или отойти на безопасное расстояние). Ни в коем случае не стоит пытаться сбить беспилотное судно самостоятельно, рекомендуется покинуть зону его прямой видимости, но при этом не терять визуального контакта.

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В приграничных районах ЯНАО местные власти стали знакомить жителей правилами при обнаружении в воздухе беспилотных летательных аппаратов. Куда сообщить об обнаруженном устройстве и что запрещается при этом делать, читайте в материале URA.RU. В случае обнаружения беспилотника, нужно сообщить в полицию по номерам 02, 102, 112, либо позвонить в дежурную часть. В сообщении указывается фамилия, имя, отчество и контактный телефон, место и время обнаружения и заметные ориентиры, тип аппарата (самолетный или квадракоптерный), по возможности указать направление полета и вооружение беспилотника. После сообщения нужно находится на связи по указанному контактному номеру, с безопасного расстояния наблюдать за аппаратом. При наличии мобильного телефона попытаться зафиксировать положение аппарата в воздушном пространстве, для последующей передачи в правоохранительные органы. Использовать мобильный телефон в непосредственной близости от беспилотника (для сообщения о нем лучше воспользоваться стационарными средствами связи, или отойти на безопасное расстояние). Ни в коем случае не стоит пытаться сбить беспилотное судно самостоятельно, рекомендуется покинуть зону его прямой видимости, но при этом не терять визуального контакта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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