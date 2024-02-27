Ямальцам сообщили, как вести себя при встрече с дронами

В приграничных районах ЯНАО местные власти стали знакомить жителей правилами при обнаружении в воздухе беспилотных летательных аппаратов. Куда сообщить об обнаруженном устройстве и что запрещается при этом делать, читайте в материале URA.RU.
Порядок оповещения
В случае обнаружения беспилотника, нужно сообщить в полицию по номерам 02, 102, 112, либо позвонить в дежурную часть. В сообщении указывается фамилия, имя, отчество и контактный телефон, место и время обнаружения и заметные ориентиры, тип аппарата (самолетный или квадракоптерный), по возможности указать направление полета и вооружение беспилотника.
Дальнейшие действия
После сообщения нужно находится на связи по указанному контактному номеру, с безопасного расстояния наблюдать за аппаратом. При наличии мобильного телефона попытаться зафиксировать положение аппарата в воздушном пространстве, для последующей передачи в правоохранительные органы.
Запрещается
Использовать мобильный телефон в непосредственной близости от беспилотника (для сообщения о нем лучше воспользоваться стационарными средствами связи, или отойти на безопасное расстояние). Ни в коем случае не стоит пытаться сбить беспилотное судно самостоятельно, рекомендуется покинуть зону его прямой видимости, но при этом не терять визуального контакта.
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