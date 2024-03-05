Путину показали робота, собирающего помидоры. Видео

05 марта 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин в настоящий момент находится в Ставропольском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российскому президенту Владимиру Путину продемонстрировали робота, способного собирать помидоры на плантациях. В настоящий момент российский глава находится в Ставропольском крае. Соответствующее видео опубликовал российский журналист Павел Зарубин. «Базовые технологии робототехники применены здесь. Робота собрала команда из четырех человек», — рассказали Владимиру Путину во время демонстрации техники. Сам робот передвигается на рельсах. Видео опубликовано в telegram-канале Зарубина. Он собирает овощи при помощи специальных зубьев. Владимир Путин проводит рабочие поездки в различные города страны. Ранее он посещал Свердловскую и Челябинскую области. Губернатор последней Алексей Текслер отмечал, что регион станет центром развития робототехники.

Российскому президенту Владимиру Путину продемонстрировали робота, способного собирать помидоры на плантациях. В настоящий момент российский глава находится в Ставропольском крае. Соответствующее видео опубликовал российский журналист Павел Зарубин. «Базовые технологии робототехники применены здесь. Робота собрала команда из четырех человек», — рассказали Владимиру Путину во время демонстрации техники. Сам робот передвигается на рельсах. Видео опубликовано в telegram-канале Зарубина. Он собирает овощи при помощи специальных зубьев. Владимир Путин проводит рабочие поездки в различные города страны. Ранее он посещал Свердловскую и Челябинскую области. Губернатор последней Алексей Текслер отмечал, что регион станет центром развития робототехники.