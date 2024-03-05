Путину показали робота, собирающего помидоры. Видео

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин в настоящий момент находится в Ставропольском крае Фото:

Российскому президенту Владимиру Путину продемонстрировали робота, способного собирать помидоры на плантациях. В настоящий момент российский глава находится в Ставропольском крае. Соответствующее видео опубликовал российский журналист Павел Зарубин.

«Базовые технологии робототехники применены здесь. Робота собрала команда из четырех человек», — рассказали Владимиру Путину во время демонстрации техники. Сам робот передвигается на рельсах. Видео опубликовано в telegram-канале Зарубина. Он собирает овощи при помощи специальных зубьев.

Владимир Путин проводит рабочие поездки в различные города страны. Ранее он посещал Свердловскую и Челябинскую области. Губернатор последней Алексей Текслер отмечал, что регион станет центром развития робототехники.

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Российскому президенту Владимиру Путину продемонстрировали робота, способного собирать помидоры на плантациях. В настоящий момент российский глава находится в Ставропольском крае. Соответствующее видео опубликовал российский журналист Павел Зарубин. «Базовые технологии робототехники применены здесь. Робота собрала команда из четырех человек», — рассказали Владимиру Путину во время демонстрации техники. Сам робот передвигается на рельсах. Видео опубликовано в telegram-канале Зарубина. Он собирает овощи при помощи специальных зубьев. Владимир Путин проводит рабочие поездки в различные города страны. Ранее он посещал Свердловскую и Челябинскую области. Губернатор последней Алексей Текслер отмечал, что регион станет центром развития робототехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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