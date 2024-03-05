В России разработана новая операционная система

05 марта 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

В России разработки Microsoft более 70% пользователей Фото: Антон Григорьев © URA.RU В России завершена разработка новой операционной системы. Об этом рассказал заместитель гендиректора РЕД СОФТ Рустам Рустамов в ходе большой пресс-конференции ассоциации «Руссофт», которая состоялась в Москве 5 марта. «На прошлой неделе мы представили новую мобильную операционную систему вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Она найдет свое применение и в здравоохранении, и в образовании. Также на днях вышла новая российская операционная система для серверов РЕД ОС8, эта версия получила много изменений, а самое главное — ее пользовательский интерфейс стал более дружелюбным», — рассказал Рустамов. Новость по теме Мишустин гнет свою линию по цифровизации госуправления По словам разработчика, 70% российских пользователей пока предпочитают продукты «Майкрософт». Тем не менее в связи с существующими программами технологического суверенитета, на российские серверы, где хранятся персональные данные пользователей, в скором времени будет невозможно установить иностранное ПО. Чтобы оно было положительно принято пользователями нужен открытый диалог разработчика программ с пользователями и производителями компьютеров продолжается. «Развитие без партнеров невозможно. Поэтому мы совместно с более чем 100 разработчиками „железа“ создали единую экосистему, и на данный момент нашли 3000 совместных решений», — объяснил Рустамов, связав определенную часть успехов с проектами правительства по поддержке отечественных разработчиков. Накануне президент «Руссофт» Валентин Макаров в интервью URA.RU рассказал о своем визите в Силиконовую долину США, когда в 1999 году впервые узнал, что американские разработчики активно поддерживаются на государственном уровне. Тогда у российских программистов возникла идея объединиться и совместно продвигать свои продукты на внутренних и внешних рынках, заручившись поддержкой российской власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России завершена разработка новой операционной системы. Об этом рассказал заместитель гендиректора РЕД СОФТ Рустам Рустамов в ходе большой пресс-конференции ассоциации «Руссофт», которая состоялась в Москве 5 марта. «На прошлой неделе мы представили новую мобильную операционную систему вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Она найдет свое применение и в здравоохранении, и в образовании. Также на днях вышла новая российская операционная система для серверов РЕД ОС8, эта версия получила много изменений, а самое главное — ее пользовательский интерфейс стал более дружелюбным», — рассказал Рустамов. По словам разработчика, 70% российских пользователей пока предпочитают продукты «Майкрософт». Тем не менее в связи с существующими программами технологического суверенитета, на российские серверы, где хранятся персональные данные пользователей, в скором времени будет невозможно установить иностранное ПО. Чтобы оно было положительно принято пользователями нужен открытый диалог разработчика программ с пользователями и производителями компьютеров продолжается. «Развитие без партнеров невозможно. Поэтому мы совместно с более чем 100 разработчиками „железа“ создали единую экосистему, и на данный момент нашли 3000 совместных решений», — объяснил Рустамов, связав определенную часть успехов с проектами правительства по поддержке отечественных разработчиков. Накануне президент «Руссофт» Валентин Макаров в интервью URA.RU рассказал о своем визите в Силиконовую долину США, когда в 1999 году впервые узнал, что американские разработчики активно поддерживаются на государственном уровне. Тогда у российских программистов возникла идея объединиться и совместно продвигать свои продукты на внутренних и внешних рынках, заручившись поддержкой российской власти.