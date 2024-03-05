Президент России Владимир Путин в ходе визита в Ставропольский край посетил тепличный комплекс «Солнечный дар». В ходе общения с работниками комплекса, российскому лидеру предложили угоститься компотом. Соответсвующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин.
На кадрах видно, как Владимир Путин общается с работниками тепличного комплекса. Главе государства рассказали, что сам комплекс построили за пять лет и в настоящий момент он является крупнейшим в России. Кадры
Владимиру Путину также продемонстрировали работу робота, собирающего помидоры в тепличном комплексе. Отмечается, что его собрала команда из четырех человек.
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