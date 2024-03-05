Путина угостили компотом во время визита в тепличный комплекс в Ставрополье. Видео

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Владимиру Путину продемонстрировали работу тепличного комплекса «Солнечный дар» Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Ставропольский край посетил тепличный комплекс «Солнечный дар». В ходе общения с работниками комплекса, российскому лидеру предложили угоститься компотом. Соответсвующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин.

На кадрах видно, как Владимир Путин общается с работниками тепличного комплекса. Главе государства рассказали, что сам комплекс построили за пять лет и в настоящий момент он является крупнейшим в России. Кадры опубликованы в telegram-канала Павла Зарубина.

Владимиру Путину также продемонстрировали работу робота, собирающего помидоры в тепличном комплексе. Отмечается, что его собрала команда из четырех человек.

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Президент России Владимир Путин в ходе визита в Ставропольский край посетил тепличный комплекс «Солнечный дар». В ходе общения с работниками комплекса, российскому лидеру предложили угоститься компотом. Соответсвующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин. На кадрах видно, как Владимир Путин общается с работниками тепличного комплекса. Главе государства рассказали, что сам комплекс построили за пять лет и в настоящий момент он является крупнейшим в России. Кадры опубликованы в telegram-канала Павла Зарубина. Владимиру Путину также продемонстрировали работу робота, собирающего помидоры в тепличном комплексе. Отмечается, что его собрала команда из четырех человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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