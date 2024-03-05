Путина угостили компотом во время визита в тепличный комплекс в Ставрополье. Видео

05 марта 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину продемонстрировали работу тепличного комплекса «Солнечный дар» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин в ходе визита в Ставропольский край посетил тепличный комплекс «Солнечный дар». В ходе общения с работниками комплекса, российскому лидеру предложили угоститься компотом. Соответсвующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин. На кадрах видно, как Владимир Путин общается с работниками тепличного комплекса. Главе государства рассказали, что сам комплекс построили за пять лет и в настоящий момент он является крупнейшим в России. Кадры опубликованы в telegram-канала Павла Зарубина. Владимиру Путину также продемонстрировали работу робота, собирающего помидоры в тепличном комплексе. Отмечается, что его собрала команда из четырех человек.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Ставропольский край посетил тепличный комплекс «Солнечный дар». В ходе общения с работниками комплекса, российскому лидеру предложили угоститься компотом. Соответсвующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин. На кадрах видно, как Владимир Путин общается с работниками тепличного комплекса. Главе государства рассказали, что сам комплекс построили за пять лет и в настоящий момент он является крупнейшим в России. Кадры опубликованы в telegram-канала Павла Зарубина. Владимиру Путину также продемонстрировали работу робота, собирающего помидоры в тепличном комплексе. Отмечается, что его собрала команда из четырех человек.