Российский президент Владимир Путин рассказал о своих предпочтениях в плодовых культурах. Он подчеркнул, что любит и огурцы и помидоры. Во время общения с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» он пошутил, что его предпочтения зависят от того, что надо закусывать. Соответствующие кадры опубликовал российский журналист Павел Зарубин.
«Смотря что закусывать. <…> Но если по-серьезному — и то и другое», — ответил Владимир Путин на вопрос о том, что он любит больше — помидоры или огурцы. Кадры с рабочей поездки президента в тепличный комплекс в Ставрополье
В ходе визита в тепличный комплекс Путина также угостили компотом. Помимо этого, он ознакомился с тем, как роботы собирают помидоры.
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