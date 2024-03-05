Путин отпустил шутку про огурцы и помидоры. Видео

05 марта 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Владимир Путин признался, что любит и огурцы, и помидоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин рассказал о своих предпочтениях в плодовых культурах. Он подчеркнул, что любит и огурцы и помидоры. Во время общения с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» он пошутил, что его предпочтения зависят от того, что надо закусывать. Соответствующие кадры опубликовал российский журналист Павел Зарубин. «Смотря что закусывать. <…> Но если по-серьезному — и то и другое», — ответил Владимир Путин на вопрос о том, что он любит больше — помидоры или огурцы. Кадры с рабочей поездки президента в тепличный комплекс в Ставрополье опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. В ходе визита в тепличный комплекс Путина также угостили компотом. Помимо этого, он ознакомился с тем, как роботы собирают помидоры.

Российский президент Владимир Путин рассказал о своих предпочтениях в плодовых культурах. Он подчеркнул, что любит и огурцы и помидоры. Во время общения с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» он пошутил, что его предпочтения зависят от того, что надо закусывать. Соответствующие кадры опубликовал российский журналист Павел Зарубин. «Смотря что закусывать. <…> Но если по-серьезному — и то и другое», — ответил Владимир Путин на вопрос о том, что он любит больше — помидоры или огурцы. Кадры с рабочей поездки президента в тепличный комплекс в Ставрополье опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. В ходе визита в тепличный комплекс Путина также угостили компотом. Помимо этого, он ознакомился с тем, как роботы собирают помидоры.