В ЭИСИ выяснили, в чем Путин обошел всех конкурентов на выборах

ЭИСИ: Путин единственный из всех кандидатов предложил реальный план развития РФ

05 марта 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Предвыборная программа Владимира Путина наиболее выполнима и обоснована, отметили эксперты ЭИСИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему предстоящих президентских выборов в России. Участники встречи проанализировали предвыборные программы, представленные кандидатами на пост главы государства и пришли к выводу, что только план развития, предложенный кандидатом Владимиром Путиным является наиболее реальным. С этим согласились сразу несколько экспертов. «Программа Владимира Путина нацелена на поддержку страны во всех ключевых направлениях. <…> Одна из главных характеристик программы Владимира Путина — человекоцентричность решений», — подчеркнул политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов во время круглого стола. Он добавил, что вся предвыборная программа Путина состоит из реальных запросов населения, которые неоднократно озвучивались. В частности, все решения направлены на повышение продолжительности жизни, качества жизни. Этому также служат и все нацпроекты. Модератор мероприятия доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин также подчеркнул, что именно программа Путина демонстрирует свою состоятельность и не является популистской, в отличие от остальных кандидатов.«Они (большинство кандидатов — прим. URA.RU) зачастую используют популистскую риторику и мало, что могут предложить избирателям», — уточнил Данилин. Эксперты института также подробнее остановились на основных проблемах, которые видят в предвыборных программах остальных кандидатов. Например, в программе кандидата от КПРФ Николая Харитонова эксперты увидели, что та неориентированна на будущее. «В ней нет слова „молодежь“, нет слова „будущее“. Весь пафос программы состоит в том, что нужно отменить капиталистическое общество и вернуться в социализм», — подчеркнул член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. Он также подчеркнул, что в программе нет таких понятий, как патриотизм и суверенитет. Также Харитонов предлагает такие решения, которые уже фактически реализованы, например, выход России из Болконской системы образования, уточнил эксперт. В свою очередь заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» раскритиковал программу кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Он подчеркнул, что она по большей части является популистской. «Популистская риторика для ЛДПР традиционна и понятна. В этом году популистский компонент тоже присутствует, потому что это стандарт партийной работы», — уточнил эксперт. Другой эксперт, исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Стулова проанализировала программу кандидата в президенты из партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Она пришла к выводу, что она больше направлена именно на молодежь. «При этом Владимир Путин в своей программе предложил гораздо более взвешенные меры социальной поддержки, подкрепленные средствами из понятных источников», — подчеркнули эксперты. Они подытожили, что Владимир Путин имеет неоспоримое преимущество над своими оппонентами. Это связано как с его опытом, так и видением на развитие страны. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за четверых кандидатов. Среди них: Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий. С 1 марта началось досрочное голосование для тех, кто находится за границей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему предстоящих президентских выборов в России. Участники встречи проанализировали предвыборные программы, представленные кандидатами на пост главы государства и пришли к выводу, что только план развития, предложенный кандидатом Владимиром Путиным является наиболее реальным. С этим согласились сразу несколько экспертов. «Программа Владимира Путина нацелена на поддержку страны во всех ключевых направлениях. <…> Одна из главных характеристик программы Владимира Путина — человекоцентричность решений», — подчеркнул политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов во время круглого стола. Он добавил, что вся предвыборная программа Путина состоит из реальных запросов населения, которые неоднократно озвучивались. В частности, все решения направлены на повышение продолжительности жизни, качества жизни. Этому также служат и все нацпроекты. Модератор мероприятия доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин также подчеркнул, что именно программа Путина демонстрирует свою состоятельность и не является популистской, в отличие от остальных кандидатов.«Они (большинство кандидатов — прим. URA.RU) зачастую используют популистскую риторику и мало, что могут предложить избирателям», — уточнил Данилин. Эксперты института также подробнее остановились на основных проблемах, которые видят в предвыборных программах остальных кандидатов. Например, в программе кандидата от КПРФ Николая Харитонова эксперты увидели, что та неориентированна на будущее. «В ней нет слова „молодежь“, нет слова „будущее“. Весь пафос программы состоит в том, что нужно отменить капиталистическое общество и вернуться в социализм», — подчеркнул член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. Он также подчеркнул, что в программе нет таких понятий, как патриотизм и суверенитет. Также Харитонов предлагает такие решения, которые уже фактически реализованы, например, выход России из Болконской системы образования, уточнил эксперт. В свою очередь заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» раскритиковал программу кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Он подчеркнул, что она по большей части является популистской. «Популистская риторика для ЛДПР традиционна и понятна. В этом году популистский компонент тоже присутствует, потому что это стандарт партийной работы», — уточнил эксперт. Другой эксперт, исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Стулова проанализировала программу кандидата в президенты из партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Она пришла к выводу, что она больше направлена именно на молодежь. «При этом Владимир Путин в своей программе предложил гораздо более взвешенные меры социальной поддержки, подкрепленные средствами из понятных источников», — подчеркнули эксперты. Они подытожили, что Владимир Путин имеет неоспоримое преимущество над своими оппонентами. Это связано как с его опытом, так и видением на развитие страны. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за четверых кандидатов. Среди них: Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий. С 1 марта началось досрочное голосование для тех, кто находится за границей.