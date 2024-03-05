Авторы БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге запускают тайный канал для надежных гостей

05 марта 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Несмотря на сорванную вечеринку в «Фабрике», команда готовится к новым перфомансам Фото: Илья Московец © URA.RU В условиях повышения интереса государства к частной жизни россиян команда Станислава Словиковского решила запустить закрытый telegram-канал для проведения вечеринок с элементами БДСМ в Екатеринбурге. Он будет доступен только для проверенных зрителей, говорится соцсетях организаторов нашумевшей вечеринки в «Фабрике». «Мы обожаем вас и ценим. И открываем запись на наш „корабль“. Собираем банду тех, кто с нами. Друзей регистрируем сразу, остальных только по собеседованию. Учитывая ваши интересы и пожелания — формируем новую среду обитания. Приватность и безопасность», — говорится в telegram-канале организаторов. Поклонникам необычных встреч обещают, что все будет так, как привыкли зрители. Однако добавятся новые элементы: синкретическое искусство, замешанное на пластических перформансах, мультимедиа в инсталляциях, живописи, иммерсивном театре, провокационный фэшн, язык кино и современная музыка. Ранее полицейские прервали вечеринку с элементами БДСМ в екатеринбургском клубе «Фабрика». Силовики около трех часов переписывали и осматривали гостей. В ходе рейда было выявлено два несовершеннолетних, три человека отказались от медицинского освидетельствования и были оштрафованы. Еще было составлено десять административных протоколов по линии Госавтоинспекции. Тогда Словиковский заявил, что не знает, почему именно их мероприятие было выбрано в ходе рейда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В условиях повышения интереса государства к частной жизни россиян команда Станислава Словиковского решила запустить закрытый telegram-канал для проведения вечеринок с элементами БДСМ в Екатеринбурге. Он будет доступен только для проверенных зрителей, говорится соцсетях организаторов нашумевшей вечеринки в «Фабрике». «Мы обожаем вас и ценим. И открываем запись на наш „корабль“. Собираем банду тех, кто с нами. Друзей регистрируем сразу, остальных только по собеседованию. Учитывая ваши интересы и пожелания — формируем новую среду обитания. Приватность и безопасность», — говорится в telegram-канале организаторов. Поклонникам необычных встреч обещают, что все будет так, как привыкли зрители. Однако добавятся новые элементы: синкретическое искусство, замешанное на пластических перформансах, мультимедиа в инсталляциях, живописи, иммерсивном театре, провокационный фэшн, язык кино и современная музыка. Ранее полицейские прервали вечеринку с элементами БДСМ в екатеринбургском клубе «Фабрика». Силовики около трех часов переписывали и осматривали гостей. В ходе рейда было выявлено два несовершеннолетних, три человека отказались от медицинского освидетельствования и были оштрафованы. Еще было составлено десять административных протоколов по линии Госавтоинспекции. Тогда Словиковский заявил, что не знает, почему именно их мероприятие было выбрано в ходе рейда.