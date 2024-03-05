Министр обороны ФРГ объяснился за слитый разговор военных об атаке на Крым

Минобороны ФРГ: один из участников беседы использовал небезопасное соединение

05 марта 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Борис Писториус сообщил, что внутренние каналы связи Бундесвера при перехвате разговора не были скомпрометированы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Утечка записи разговора немецких офицеров о подрыве Крымского моста произошла из-за использования одним из участников беседы небезопасного соединения. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус. «Причиной скандальной утечки разговора офицеров стало подключение одного из участников по незащищенному соединению», — заявил Писториус. Трансляция его выступления идет на сайте немецкого журнала Spiegel. По словам главы минобороны ФРГ, коммуникационные каналы Бундесвера не были скомпрометированы во время перехвата разговора. Ранее сообщалось, что утечка разговора немецких офицеров об атаке по Крымскому мосту — это информация, которая не была подделана. Ход РФ привел к разногласиям среди западных союзников, подорвал авторитет канцлера ФРГ Олафа Шольца и создал препятствия для поставок вооружений Киеву. Член комитета обороны Бундестага Герольд Оттен потребовал отправить в отставку Писториуса из-за утечки записи. Бывший замминистра обороны Британии Томас Эллвуд заявил, что слив переговоров офицеров был вызван «крупным сбоем закрытой связи», передает «Ридус».

Утечка записи разговора немецких офицеров о подрыве Крымского моста произошла из-за использования одним из участников беседы небезопасного соединения. Об этом заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус. «Причиной скандальной утечки разговора офицеров стало подключение одного из участников по незащищенному соединению», — заявил Писториус. Трансляция его выступления идет на сайте немецкого журнала Spiegel. По словам главы минобороны ФРГ, коммуникационные каналы Бундесвера не были скомпрометированы во время перехвата разговора. Ранее сообщалось, что утечка разговора немецких офицеров об атаке по Крымскому мосту — это информация, которая не была подделана. Ход РФ привел к разногласиям среди западных союзников, подорвал авторитет канцлера ФРГ Олафа Шольца и создал препятствия для поставок вооружений Киеву. Член комитета обороны Бундестага Герольд Оттен потребовал отправить в отставку Писториуса из-за утечки записи. Бывший замминистра обороны Британии Томас Эллвуд заявил, что слив переговоров офицеров был вызван «крупным сбоем закрытой связи», передает «Ридус».