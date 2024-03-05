К подростку, обвинившему свердловских гаишников в избиении, пришли полицейские

06 марта 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

Полицейский опросил маму парня, который написал заявление на инспекторов ГИБДД Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета В Сухом Логу подростки обвинили гаишников в избиении Домой к 17-летнему Никите (имя изменено) из Сухого Лога (Свердловская область), который обвинил гаишников в избиении, приезжал сотрудник из управления собственной безопасности ГУ МВД Свердловской области (УСБ). По словам юноши, силовик опросил его маму. «Вчера мне позвонили с неизвестного номера. Человек представился сотрудником УСБ. Через несколько часов он приехал к нам домой. Опросил мою маму и сказал, что силовики проводят проверку по моему делу», — сообщил URA.RU Никита. В свердловских силовых структурах комментариев по теме не дают. Два автоинспектора попали в конфликт вечером 6 февраля. При патрулировании они заметили двоих подростков и подъехали к ним. Один из них оскорбил их, после чего парни попытались скрыться. Сделать это удалось только Никите. Его товарища якобы увезли в лес и избили. Затем Никита пришел к полицейским на беседу, но стал пострадавшим. Делом занимаются сотрудники свердловского Следкома. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Домой к 17-летнему Никите (имя изменено) из Сухого Лога (Свердловская область), который обвинил гаишников в избиении, приезжал сотрудник из управления собственной безопасности ГУ МВД Свердловской области (УСБ). По словам юноши, силовик опросил его маму. «Вчера мне позвонили с неизвестного номера. Человек представился сотрудником УСБ. Через несколько часов он приехал к нам домой. Опросил мою маму и сказал, что силовики проводят проверку по моему делу», — сообщил URA.RU Никита. В свердловских силовых структурах комментариев по теме не дают. Два автоинспектора попали в конфликт вечером 6 февраля. При патрулировании они заметили двоих подростков и подъехали к ним. Один из них оскорбил их, после чего парни попытались скрыться. Сделать это удалось только Никите. Его товарища якобы увезли в лес и избили. Затем Никита пришел к полицейским на беседу, но стал пострадавшим. Делом занимаются сотрудники свердловского Следкома. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.