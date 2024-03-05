05 марта 2024

К подростку, обвинившему свердловских гаишников в избиении, пришли полицейские

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021. Работа участковых избирательных комиссий на выборах 2021. Пермь, мвд, шеврон, полиция, полицейский
Полицейский опросил маму парня, который написал заявление на инспекторов ГИБДД Фото:
новость из сюжета
В Сухом Логу подростки обвинили гаишников в избиении

Домой к 17-летнему Никите (имя изменено) из Сухого Лога (Свердловская область), который обвинил гаишников в избиении, приезжал сотрудник из управления собственной безопасности ГУ МВД Свердловской области (УСБ). По словам юноши, силовик опросил его маму.

«Вчера мне позвонили с неизвестного номера. Человек представился сотрудником УСБ. Через несколько часов он приехал к нам домой. Опросил мою маму и сказал, что силовики проводят проверку по моему делу», — сообщил URA.RU Никита. В свердловских силовых структурах комментариев по теме не дают.

Два автоинспектора попали в конфликт вечером 6 февраля. При патрулировании они заметили двоих подростков и подъехали к ним. Один из них оскорбил их, после чего парни попытались скрыться. Сделать это удалось только Никите. Его товарища якобы увезли в лес и избили. Затем Никита пришел к полицейским на беседу, но стал пострадавшим. Делом занимаются сотрудники свердловского Следкома. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Домой к 17-летнему Никите (имя изменено) из Сухого Лога (Свердловская область), который обвинил гаишников в избиении, приезжал сотрудник из управления собственной безопасности ГУ МВД Свердловской области (УСБ). По словам юноши, силовик опросил его маму. «Вчера мне позвонили с неизвестного номера. Человек представился сотрудником УСБ. Через несколько часов он приехал к нам домой. Опросил мою маму и сказал, что силовики проводят проверку по моему делу», — сообщил URA.RU Никита. В свердловских силовых структурах комментариев по теме не дают. Два автоинспектора попали в конфликт вечером 6 февраля. При патрулировании они заметили двоих подростков и подъехали к ним. Один из них оскорбил их, после чего парни попытались скрыться. Сделать это удалось только Никите. Его товарища якобы увезли в лес и избили. Затем Никита пришел к полицейским на беседу, но стал пострадавшим. Делом занимаются сотрудники свердловского Следкома. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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