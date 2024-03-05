05 марта 2024

Мэрия Перми оправдала покупку Театром кукол премиального внедорожника

Мэрия Перми: Театр кукол купит премиальный внедорожник за внебюджетные деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, колесный диск, китайский автомобиль, exeed, эксид, кроссовер
Китайский внедорожник спровоцировал скандал вокруг пермского театра Фото:

В мэрии Перми прокомментировали закупку городским театром кукол премиального внедорожника EXEED LX FWD голубого цвета за 3,6 млн рублей. В администрации подчеркнули, что деньги на покупку авто потратят не из бюджета города.

«Вышеуказанный автомобиль приобретается на внебюджетные денежные средства от предпринимательской деятельности театра», — сообщили URA.RU в мэрии Перми. Чиновники подчеркнули, что сейчас у театра есть только одна машина, которой уже 18 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский театр кукол объявил аукцион на закупку премиального китайского кроссовера EXEED LX FWD за 3,6 млн рублей. Цвет машины должен быть обязательно голубым, привод полным, а руль и сидения с обогревом. Это комплектация Luxury Plus. Директор театра Татьяна Лузина утверждает, что на машине будут возить декорации.

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В мэрии Перми прокомментировали закупку городским театром кукол премиального внедорожника EXEED LX FWD голубого цвета за 3,6 млн рублей. В администрации подчеркнули, что деньги на покупку авто потратят не из бюджета города. «Вышеуказанный автомобиль приобретается на внебюджетные денежные средства от предпринимательской деятельности театра», — сообщили URA.RU в мэрии Перми. Чиновники подчеркнули, что сейчас у театра есть только одна машина, которой уже 18 лет. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермский театр кукол объявил аукцион на закупку премиального китайского кроссовера EXEED LX FWD за 3,6 млн рублей. Цвет машины должен быть обязательно голубым, привод полным, а руль и сидения с обогревом. Это комплектация Luxury Plus. Директор театра Татьяна Лузина утверждает, что на машине будут возить декорации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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