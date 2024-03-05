Врио мэра Кургана Аргышева не пришла на заседание думы по выборам главы. Видео

06 марта 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Анастасия Аргышева не явилась на заседание думы, где депутаты должны были избрать мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева не явилась на заседание городской думы, на котором депутаты рассматривали вопрос об избрании мэра города на ближайшие 5 лет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании думы. «На заседании присутствуют два кандидата в мэры Дмитрий Жуковский и Олег Антропов. Аргышева на заседание думы не явилась, закончилось все без ее присутствия», — передает журналист URA.RU. Сообщается, что день проведения депутатского голосования и само заседание было перенесено на другую дату. Ранее URA.RU писало, что спикер курганской гордумы Игорь Прозоров заявил, что не все кандидаты на должность главы города выполнили требование законодательства в части предоставления документов необходимых для назначения главы города Кургана. При этом отмечалось, что из троих кандидатов врио мэра Аргышева набрала больше всех баллов. Выборы главы состоятся позже, их дата будет известна после того, как некоторые кандидаты предоставят необходимые документы.

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева не явилась на заседание городской думы, на котором депутаты рассматривали вопрос об избрании мэра города на ближайшие 5 лет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании думы. «На заседании присутствуют два кандидата в мэры Дмитрий Жуковский и Олег Антропов. Аргышева на заседание думы не явилась, закончилось все без ее присутствия», — передает журналист URA.RU. Сообщается, что день проведения депутатского голосования и само заседание было перенесено на другую дату. Ранее URA.RU писало, что спикер курганской гордумы Игорь Прозоров заявил, что не все кандидаты на должность главы города выполнили требование законодательства в части предоставления документов необходимых для назначения главы города Кургана. При этом отмечалось, что из троих кандидатов врио мэра Аргышева набрала больше всех баллов. Выборы главы состоятся позже, их дата будет известна после того, как некоторые кандидаты предоставят необходимые документы.