Дом офицеров Екатеринбурга перед отставкой директора проверила прокуратура

Дом офицеров посетило два ведомства с проверками Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Военная прокуратура и военная полиция перед отставкой директора Андрея Зуева провели проверку в екатеринбургском Доме офицеров и не нашли нарушений со стороны руководства. Об этом URA.RU сообщил источник в штабе Центрального военного округа.

«В ОДО побывали оба ведомства, никаких вопросов не возникло. Единственные, к кому возникли вопросы, это к Станиславу Словиковскому (организатор БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге — прим.ред.) и Георгию Подкорытову (методист, предполагаемый виновник, который уже не работает в ОДО — прим.ред.)», — сказал собеседник агентства.

Последний, по его словам, после ухода из Дома офицеров якобы устроился работать в частное охранное предприятие «Рэкс». Этот ЧОП охранял объекты, где проходили мероприятия с элементами БДСМ.

«В отличие от Зуева, у меня есть и звание (прапорщик), и выслуга лет, поэтому есть несколько предложений о работе. Среди них и ЧОП, о котором идет речь. Но я пока не решил, куда пойду работать», — прокомментировал сам Подкорытов.

Скандал с БДСМ-ивентами разразился в феврале, когда силовики провели рейд в клубе «Фабрика». Выяснилось, что перфомансы (в частности, фотосессия) с элементами БДСМ проходили еще в конце 2023 года и в Доме офицеров. Днем 6 марта стало известно, что директор учреждения Зуев написал заявление по собственному.