05 марта 2024

Глава района ЯНАО сообщил о реализации программы переселения

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шурышкарском районе десятки семей получат ключи от новых квартир Фото:

Власти Шурышкарского района ЯНАО завершили программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в сельских поселениях. До конца текущего года жители села Мужи также переедут в новые квартиры, сообщил глава районной администрации Олег Попов.

«Мы должны выполнить программу переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. По поселкам эту проблему решили, строительство идет в райцентре», — сообщил Олег Попов в прямом эфире, трансляция которого проходит на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

До конца марта будет сдан дом по адресу Республики, 17, куда переедет 18 семей. Летом завершится строительство дома в микрорайоне Юганский на 47 квартир, сейчас в доме идут отделочные работы. До конца года будет построен дом по адресу Совхозная, 14 на 40 квартир. В нем будет маневренный фонд, а часть квартир предоставят под переселение.

Власти ЯНАО в 2024 году увеличили финансирование программы переселения из ветхого и аварийного жилья. До конца текущего года все жители аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года должны получить новые квартиры.

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Власти Шурышкарского района ЯНАО завершили программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в сельских поселениях. До конца текущего года жители села Мужи также переедут в новые квартиры, сообщил глава районной администрации Олег Попов. «Мы должны выполнить программу переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. По поселкам эту проблему решили, строительство идет в райцентре», — сообщил Олег Попов в прямом эфире, трансляция которого проходит на его странице в социальной сети «ВКонтакте». До конца марта будет сдан дом по адресу Республики, 17, куда переедет 18 семей. Летом завершится строительство дома в микрорайоне Юганский на 47 квартир, сейчас в доме идут отделочные работы. До конца года будет построен дом по адресу Совхозная, 14 на 40 квартир. В нем будет маневренный фонд, а часть квартир предоставят под переселение. Власти ЯНАО в 2024 году увеличили финансирование программы переселения из ветхого и аварийного жилья. До конца текущего года все жители аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года должны получить новые квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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