Отар Кушанашвили назвал Инстасамку позором и отправил гореть в аду жюри шоу «Голос»

Инстасамка выступила в шоу «Голос» на Первом канале

06 марта 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Телеведущему не понравилось исполнение песни певицей Instasamka в эфире федерального канала Фото: Виталий Страхов © URA.RU Телеведущий, журналист и блогер Отар Кушанашвили раскритиковал выступление певицы из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (Дарья Зотеева) на шоу «Голос», назвав его позором. Об этом журналист заявил в своем youtube-канале «Каково?!». «Жюри назвало исполнение Instasamka великолепным. Представляете? Это же позор! Жюри телевизионного конкурса „Голос“, который должен выявлять таланты, назвало такое исполнение великолепным! Как там вообще оказалась Instasamka? За такие слова члены жюри Zivert и Полина Гагарина будут гореть в аду», — прокомментировал Отар Кушанашвили. Также Отар Кушанашвили отметил, что Instasamka отменила свой тур по стране, «которого и не было». Ранее URA.RU писало, что концерты в Тюмени и по все стране артистка отменила по собственной инициативе.

Телеведущий, журналист и блогер Отар Кушанашвили раскритиковал выступление певицы из Тобольска (Тюменская область) Instasamka (Дарья Зотеева) на шоу «Голос», назвав его позором. Об этом журналист заявил в своем youtube-канале «Каково?!». «Жюри назвало исполнение Instasamka великолепным. Представляете? Это же позор! Жюри телевизионного конкурса „Голос“, который должен выявлять таланты, назвало такое исполнение великолепным! Как там вообще оказалась Instasamka? За такие слова члены жюри Zivert и Полина Гагарина будут гореть в аду», — прокомментировал Отар Кушанашвили. Также Отар Кушанашвили отметил, что Instasamka отменила свой тур по стране, «которого и не было». Ранее URA.RU писало, что концерты в Тюмени и по все стране артистка отменила по собственной инициативе.