Инстасамка раскрыла причину отмены концертов

Певицы Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) отменила концерты в городах России по своей инициативе. В telegram-канале исполнительница сообщила, что недовольна форматом сольных шоу и к началу 2025 году готовит для зрителей новый проект.
«Мы отменили концерты сами. Я не довольна форматом моих сольных концертов. Я хочу дать вам что-то большее, чем раньше. Мы готовим для вас шоу … которое вы сможете увидеть в начале 2025 года», — написала Instasamka.
Новое шоу будет посвящено анонсированному в конце февраля 2024 года альбому под названием RICH WITCH. Эксклюзивные фото, сниппеты и всю информации по шоу и альбому певица обещала размещать в отдельном telegram-канале. Instasamka добавила, что никаких ограничений по выступлениям и исполнению из-за содержания ее музыки нет. Она находится в процессе изменения себя и своего бренда и просит поклонников набраться терпения.
В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске концерты певицы отменены. Информация от организаторов появилась 1 марта. Возврат всех купленных билетов уже осуществляется.
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