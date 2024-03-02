Инстасамка раскрыла причину отмены концертов

Инстасамка отменила концерты, чтобы изменить формат своих шоу
© Служба новостей «URA.RU»
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Instasamka готовит для поклонников новое шоу Фото:

Певицы Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) отменила концерты в городах России по своей инициативе. В telegram-канале исполнительница сообщила, что недовольна форматом сольных шоу и к началу 2025 году готовит для зрителей новый проект.

«Мы отменили концерты сами. Я не довольна форматом моих сольных концертов. Я хочу дать вам что-то большее, чем раньше. Мы готовим для вас шоу … которое вы сможете увидеть в начале 2025 года», — написала Instasamka.

Новое шоу будет посвящено анонсированному в конце февраля 2024 года альбому под названием RICH WITCH. Эксклюзивные фото, сниппеты и всю информации по шоу и альбому певица обещала размещать в отдельном telegram-канале. Instasamka добавила, что никаких ограничений по выступлениям и исполнению из-за содержания ее музыки нет. Она находится в процессе изменения себя и своего бренда и просит поклонников набраться терпения.

В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске концерты певицы отменены. Информация от организаторов появилась 1 марта. Возврат всех купленных билетов уже осуществляется.

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Певицы Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева) из Тобольска (Тюменская область) отменила концерты в городах России по своей инициативе. В telegram-канале исполнительница сообщила, что недовольна форматом сольных шоу и к началу 2025 году готовит для зрителей новый проект. «Мы отменили концерты сами. Я не довольна форматом моих сольных концертов. Я хочу дать вам что-то большее, чем раньше. Мы готовим для вас шоу … которое вы сможете увидеть в начале 2025 года», — написала Instasamka. Новое шоу будет посвящено анонсированному в конце февраля 2024 года альбому под названием RICH WITCH. Эксклюзивные фото, сниппеты и всю информации по шоу и альбому певица обещала размещать в отдельном telegram-канале. Instasamka добавила, что никаких ограничений по выступлениям и исполнению из-за содержания ее музыки нет. Она находится в процессе изменения себя и своего бренда и просит поклонников набраться терпения. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске концерты певицы отменены. Информация от организаторов появилась 1 марта. Возврат всех купленных билетов уже осуществляется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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