Президент ФК «Урал» заявил, что готов уволить голландца с судимостью

06 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Рай Влут находится в Екатеринбурге, но за «Урал» не играет Фото: Размик Закарян © URA.RU Президент ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что голландский нападающий Рай Влут, получивший на родине срок за смертельное ДТП, покинет команду, если решение по нему устоит в апелляции. Свою позицию генменеджер озвучил на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Влут перешел в «Урал» из «Астаны» летом 2022 года, он успел провести за екатеринбургский клуб 15 матчей, в которых забил четыре гола. В апреле 2023-го его приговорили к 2,5 года колонии за ДТП, в котором погиб ребенок. Влут, как установило следствие, был за рулем в нетрезвом виде. Сейчас футболист в Екатеринбурге, но не играет. «Он подал апелляцию и потерпевшая сторона. Пока не вступил в силу приговор, мы не можем его назвать преступником, сказать ему „иди“. Мы его взяли из Казахстана, он очень нам помог, мы за это благодарны. Но если апелляция будет не в его сторону, то контракт расторгнем», — заверил Иванов.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что голландский нападающий Рай Влут, получивший на родине срок за смертельное ДТП, покинет команду, если решение по нему устоит в апелляции. Свою позицию генменеджер озвучил на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Влут перешел в «Урал» из «Астаны» летом 2022 года, он успел провести за екатеринбургский клуб 15 матчей, в которых забил четыре гола. В апреле 2023-го его приговорили к 2,5 года колонии за ДТП, в котором погиб ребенок. Влут, как установило следствие, был за рулем в нетрезвом виде. Сейчас футболист в Екатеринбурге, но не играет. «Он подал апелляцию и потерпевшая сторона. Пока не вступил в силу приговор, мы не можем его назвать преступником, сказать ему „иди“. Мы его взяли из Казахстана, он очень нам помог, мы за это благодарны. Но если апелляция будет не в его сторону, то контракт расторгнем», — заверил Иванов.