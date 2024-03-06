Рогов сообщил о теракте на выборах в Запорожской области, есть погибшая

Девушку, пострадавшую от теракта ВСУ, не удалось спасти, сообщил Владимир Рогов
Во время голосования в рамках выборов президента России-2024 из-за теракта со стороны ВСУ погибла девушка. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Террористы УГИЛ (так Рогов предлагал называть ВСУ — прим. URA.RU) совершили теракт в Бердянске. <…> К сожалению, врачам не удалось спасти жительницу Бердянска, пострадавшую в результате теракта», —
Ранее Рогов сообщил, что из-за атаки ВСУ в Бердянске пострадала девушка. По его словам, она была тяжело ранена.
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