Рогов сообщил о теракте на выборах в Запорожской области, есть погибшая

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Разное. Курган, медики, машина скорой помощи, скорая помошь
Девушку, пострадавшую от теракта ВСУ, не удалось спасти, сообщил Владимир Рогов Фото:

Во время голосования в рамках выборов президента России-2024 из-за теракта со стороны ВСУ погибла девушка. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Террористы УГИЛ (так Рогов предлагал называть ВСУ — прим. URA.RU) совершили теракт в Бердянске. <…> К сожалению, врачам не удалось спасти жительницу Бердянска, пострадавшую в результате теракта», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале.

Ранее Рогов сообщил, что из-за атаки ВСУ в Бердянске пострадала девушка. По его словам, она была тяжело ранена.

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Во время голосования в рамках выборов президента России-2024 из-за теракта со стороны ВСУ погибла девушка. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Террористы УГИЛ (так Рогов предлагал называть ВСУ — прим. URA.RU) совершили теракт в Бердянске. <…> К сожалению, врачам не удалось спасти жительницу Бердянска, пострадавшую в результате теракта», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Ранее Рогов сообщил, что из-за атаки ВСУ в Бердянске пострадала девушка. По его словам, она была тяжело ранена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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