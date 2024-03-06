Дело об убийстве двухлетней девочки отдали спецотделу свердловского СК

06 марта 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Делом об убийстве девочки теперь занимаются следователи из Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уголовным делом жителя Первоуральска, который обвиняется в убийстве двухлетней падчерицы, занимается третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил руководитель отдела полковник юстиции Александр Сапегин. «По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Также выясняются причины и условия, которые способствовали данному особо тяжкому преступлению», — сказал Сапегин. Трагедия произошла 5 декабря 2023 года. По версии следствия, отчим долго избивал и убил малышку. На деяние он пошел из-за неприязни к ней. Первоуральский городской суд поместил мужчину под стражу до 6 марта 2024 года. Затем материалы дела были переданы в Ленинский районный суд Екатеринбурга. На днях обвиняемому продлили арест. В СИЗО он будет находиться до 6 июня, добавил Сапегин.

Уголовным делом жителя Первоуральска, который обвиняется в убийстве двухлетней падчерицы, занимается третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил руководитель отдела полковник юстиции Александр Сапегин. «По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Также выясняются причины и условия, которые способствовали данному особо тяжкому преступлению», — сказал Сапегин. Трагедия произошла 5 декабря 2023 года. По версии следствия, отчим долго избивал и убил малышку. На деяние он пошел из-за неприязни к ней. Первоуральский городской суд поместил мужчину под стражу до 6 марта 2024 года. Затем материалы дела были переданы в Ленинский районный суд Екатеринбурга. На днях обвиняемому продлили арест. В СИЗО он будет находиться до 6 июня, добавил Сапегин.