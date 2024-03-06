В Екатеринбурге соратника Геры ЖБИ отпустили из-под стражи

06 марта 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Александр Дисков был ранее арестован Фото: Илья Московец © URA.RU Александра Дискова по прозвищу Фартовый, которого считают соратником Геры ЖБИ (Германа Гардта) отпустили из-под стражи. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Дисков по ходатайству следствия отпущен под домашний арест. Вероятно, расследование близится к концу, доказательства собраны, смысла держать его за решеткой нет», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ ожидается. Александр Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это было провокация со стороны недоброжелателей. Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета. Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром.

Александра Дискова по прозвищу Фартовый, которого считают соратником Геры ЖБИ (Германа Гардта) отпустили из-под стражи. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Дисков по ходатайству следствия отпущен под домашний арест. Вероятно, расследование близится к концу, доказательства собраны, смысла держать его за решеткой нет», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ ожидается. Александр Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это было провокация со стороны недоброжелателей. Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета. Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром.