В Екатеринбурге соратника Геры ЖБИ отпустили из-под стражи

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Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, дисков александр, фартовый
Александр Дисков был ранее арестован Фото:

Александра Дискова по прозвищу Фартовый, которого считают соратником Геры ЖБИ (Германа Гардта) отпустили из-под стражи. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Дисков по ходатайству следствия отпущен под домашний арест. Вероятно, расследование близится к концу, доказательства собраны, смысла держать его за решеткой нет», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ ожидается.

Александр Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это было провокация со стороны недоброжелателей.

Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета. Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром.

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Александра Дискова по прозвищу Фартовый, которого считают соратником Геры ЖБИ (Германа Гардта) отпустили из-под стражи. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Дисков по ходатайству следствия отпущен под домашний арест. Вероятно, расследование близится к концу, доказательства собраны, смысла держать его за решеткой нет», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ ожидается. Александр Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это было провокация со стороны недоброжелателей. Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета. Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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