Друзья соратника Геры ЖБИ назвали историю с дракой и стрельбой провокацией

23 ноября 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Приближенные Александра Дискова считают, что его подставили под уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Драка со стрельбой, случившаяся в Екатеринбурге 12 ноября, была провокацией, устроенной специально для криминального авторитета Александра Дискова по прозвищу Фартовый. Ее целью было вовлечь лидера уличных группировок в конфликт и подвести под уголовное дело. Такую версию URA.RU озвучил человек из окружения Фартового. «Саша был в кафе со своей подругой, за другим столом сидела компания. На ровном месте те люди стали его оскорблять: называли разными некрасивыми словами, типа „ты п… (подонок), нищеброд, чухан“ и тому подобное. Причем больше всех газовала пьяная жена потерпевшего. Сначала он просто говорил — отстаньте от меня, потом предложил ответить за свои слова и выйти на улицу. Он был готов к разговору один на один, но те пошли толпой», — рассказал собеседник агентства. Новость по теме К экс-супруге криминального авторитета Фартового нагрянули люди с автоматами Во время драки один из участников конфликта, по словам собеседника URA.RU, доставил пистолет и направил на Дискова. Тот выхватил оружие, рукояткой ударил оппонента, а после расстрелял его автомобиль. Товарищ Фартового уверяет, что это было сделано для того, что зачинщик стычки не скрылся с места происшествия. «По камерам наблюдения видно, что Саша несколько раз пытался закончить драку, уехать, но его продолжали провоцировать, и он возвращался. В конце концов он увез свою девушку, оставил машину недалеко от бара, позвонил мне и вернулся к клубу. Я тоже приехал туда, компании уже не было. Мы сами прибрались, убрали кровь, подкинули официанткам немного денег за суету. Позже выяснилось, что Саша в драке сломал руку», — продолжает источник. По его словам, вскоре после инцидента Фартовый улетел в отпуск в Дубай, который был запланирован заранее. По возращении оттуда, как сообщало URA.RU, авторитет был задержан. «Я уверен, что эта провокация была продумана заранее. Ее целью было вывести Сашу на конфликт, подвести под уголовку и закрыть. Ему вменяют покушение на убийство и хулиганство, но здесь максимум превышение самообороны. Саша заряженный спортсмен, он отбивался один от нескольких противников», — считает собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Драка со стрельбой, случившаяся в Екатеринбурге 12 ноября, была провокацией, устроенной специально для криминального авторитета Александра Дискова по прозвищу Фартовый. Ее целью было вовлечь лидера уличных группировок в конфликт и подвести под уголовное дело. Такую версию URA.RU озвучил человек из окружения Фартового. «Саша был в кафе со своей подругой, за другим столом сидела компания. На ровном месте те люди стали его оскорблять: называли разными некрасивыми словами, типа „ты п… (подонок), нищеброд, чухан“ и тому подобное. Причем больше всех газовала пьяная жена потерпевшего. Сначала он просто говорил — отстаньте от меня, потом предложил ответить за свои слова и выйти на улицу. Он был готов к разговору один на один, но те пошли толпой», — рассказал собеседник агентства. Во время драки один из участников конфликта, по словам собеседника URA.RU, доставил пистолет и направил на Дискова. Тот выхватил оружие, рукояткой ударил оппонента, а после расстрелял его автомобиль. Товарищ Фартового уверяет, что это было сделано для того, что зачинщик стычки не скрылся с места происшествия. «По камерам наблюдения видно, что Саша несколько раз пытался закончить драку, уехать, но его продолжали провоцировать, и он возвращался. В конце концов он увез свою девушку, оставил машину недалеко от бара, позвонил мне и вернулся к клубу. Я тоже приехал туда, компании уже не было. Мы сами прибрались, убрали кровь, подкинули официанткам немного денег за суету. Позже выяснилось, что Саша в драке сломал руку», — продолжает источник. По его словам, вскоре после инцидента Фартовый улетел в отпуск в Дубай, который был запланирован заранее. По возращении оттуда, как сообщало URA.RU, авторитет был задержан. «Я уверен, что эта провокация была продумана заранее. Ее целью было вывести Сашу на конфликт, подвести под уголовку и закрыть. Ему вменяют покушение на убийство и хулиганство, но здесь максимум превышение самообороны. Саша заряженный спортсмен, он отбивался один от нескольких противников», — считает собеседник.