Журналистка Александра Баязитова пожаловалась на пермское СИЗО

Александра Баязитова просит вернуть ей книги Фото: Василий Кузьмиченок / АГН Москва

Журналистка Александра Баязитова, которую этапировали в пермское СИЗО-5 после приговора, недовольна библиотекой учреждения и ранними подъемами. Она написала жалобу на имя начальника следственного изолятора.

«Баязитова находится в сильнейшем стрессе из-за ранних подъемов. Разница во времени с Москвой составляет два часа. Также журналистка просит вернуть ей книги, которые отобрали при этапировании в Пермь. Она сообщила, что в местном СИЗО скудная библиотека. Все это она написала в жалобе на имя руководителя СИЗО», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Баязитовой.

Баязитова была приговорена к пяти годам лишения свободы. Она признана виновной за вымогательство денег у топ-менеджера «Промсвязьбанка». Ее этапировали в Пермь за полтора месяца до слушания по апелляционной жалобе.

Приговор журналистке удивил президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что в делах против журналистов не существует «охоты на ведьм». Главный редактор RT Маргарита Симоньян говорила, что Баязитова получила срок больший, чем дают за убийство. Она просила главу СКР Александра Бастрыкина уменьшить наказание для осужденных за публикацию и распространение негативных отзывов в соцсетях.