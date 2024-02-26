Журналистку Александру Баязитову этапировали в Пермь

27 февраля 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Александру Баязитову приговорили к заключению за вымогательство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автора telegram-проекта «Адские бабки» Александру Баязитову этапировали в Пермь. По данным telegram-канала Baza, сейчас она находится в женском СИЗО №5. «Баязитова была вывезена из московского СИЗО 16 февраля. Спустя несколько дней она была доставлена в Пермь», — указано в публикации. Суд приговорил журналистку к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка». Прокурор запрашивал 14 лет. По данным следствия, Баязитова требовала деньги, взамен обещала не публиковать негативную информацию. Приговор Баязитовой удивил президента РФ Владимира Путина. В делах против журналистов по обвинениям в вымогательстве нет никакой «охоты на ведьм», заявлял он. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, Баязитова получила срок больше, чем дают за убийство. Она призывала главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина уменьшить наказание осужденным за публикацию и распространение негативных постов в соцсетях. Амнистия женщин, отбывающих наказание в тюрьме, не должна касаться тяжких и особо тяжких статей, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Автора telegram-проекта «Адские бабки» Александру Баязитову этапировали в Пермь. По данным telegram-канала Baza, сейчас она находится в женском СИЗО №5. «Баязитова была вывезена из московского СИЗО 16 февраля. Спустя несколько дней она была доставлена в Пермь», — указано в публикации. Суд приговорил журналистку к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка». Прокурор запрашивал 14 лет. По данным следствия, Баязитова требовала деньги, взамен обещала не публиковать негативную информацию. Приговор Баязитовой удивил президента РФ Владимира Путина. В делах против журналистов по обвинениям в вымогательстве нет никакой «охоты на ведьм», заявлял он. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, Баязитова получила срок больше, чем дают за убийство. Она призывала главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина уменьшить наказание осужденным за публикацию и распространение негативных постов в соцсетях. Амнистия женщин, отбывающих наказание в тюрьме, не должна касаться тяжких и особо тяжких статей, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.