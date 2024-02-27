Капитан назвал направления, где ВСУ способны к локальным наступлениям

Военный эксперт Горбачев предупредил о боеготовности Украины по ряду направлений

28 февраля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались прощупать оборону РФ с помощью танка Abrams, сказал Сергей Горбачев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина все еще сохраняет высокую боеготовность и способна к наступательным маневрам, в частности, на юго-востоке и херсонском направлении, также потенциал сохраняется на Черном море. Об этом заявил в беседе с URA.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Где ВСУ способны к активным действиям на суше «Исходя из анализа того, что происходит, следует отметить, довольно высокую степень боеспособности Украины. ВСУ на отдельных участках перешли к обороне, на других участках эта оборона активна, на третьих участках активность эта довольно высокая. Интенсивность ведения боевых действий высокая, что свидетельствует о регулярных поставках боезапаса, который предназначен для решения задач в различных видах боя: и при обороне, и при наступлении, и при решении задач, в том числе в глубине нашей территории», — сказал Сергей Горбачев. Новость по теме Военкор Ткач: освобождение Авдеевки не означает марш на Киев Несмотря на ряд отступлений, ВСУ пытаются проводить локальные наступательные операции, отметил эксперт. «Высока активность украинцев на юго-востоке, на Херсонском направлении. Если мы взяли Авдеевку и продавливаем оборону противника дальше, то в некоторых местах он пытается перейти в наступление силами диверсионно-разведывательных групп. Появление Abrams, который мы успешно сожгли, но у них есть несколько десятков таких танков, и они еще пока не засветились, говорит о том, что украинцы даже задействованием одной боевой машины пытаются прощупать нас, побеспокоить. Это попытка найти какую-то слабину, чтобы в последующем нанести более серьезный удар», — подчеркнул капитан первого ранга. Россией пока еще ведется работа по блокировке снабжения Украины, добавил директор института стран СНГ в Севастополе. «Зерновой коридор функционирует. Невозможно проконтролировать, что эти суда, идущие в Одесский портовый куст, везут. Наверняка там присутствуют и вооружение, и военная техника. В этом у меня, по крайней мере, сомнений нет. Существуют технологические цепочки, система коммуникации, которая, к сожалению, не была критично нами нарушена», — объяснил Горбачев. Как Украина может атаковать с Черного моря По его словам, у Украины активно развиваются беспилотные системы, которые она может использовать против Крыма. «Украина, к сожалению, обладает на сегодняшний день довольно значительным парком беспилотных летательных, надводных, полупогружных и, вполне возможно, подводных аппаратов. Об этом свидетельствует периодически возобновляемая активность украинских сил. Это и известные всем нам попытки атак на крымский мост, на порты, пункты базирования флотских сил, находящихся на полуострове. В том числе это относится и к Севастополю», — продолжил собеседник агентства. Новость по теме Буданов сменил тактику и начал угрожать мирным крымчанам Он добавил, что Запад будет поддерживать возможности ВСУ на Черном море. «Судя по заявлениям западных хозяев Украины, они делают все, чтобы боевая активность не снижалась. Это относится и к воздушной сфере, и к надводной. При этом следует напомнить, что корвет (боевой военный корабль, — прим. URA.RU) на турецких верфях находится в высокой степени готовности. Есть решение по строительству второго. В распоряжении украинцев есть несколько десятков быстроходных катеров различных типов, которые действуют на Днепре, на Дунае и на прилегающих водных акваториях. Есть заявление о том, что они и в будущем будут подставляться британцами, немцами и другими государствами, поддерживающими украинский режим», — обратил внимание специалист. В июне 2023 года ВСУ предприняли попытку контрнаступления. Однако столкнулись с крепкой российской обороной. По сообщениям Международного комитета четвертого интернационала (WSWS), только за 10 дней Украина потеряла столько солдат, что поле боя превратилось в «кровавую баню». 23 февраля 2024 года в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой попытке наступления. Он отметил, что РФ будет удивлена «сюрпризам Киева». Наступление готовится, в частности, на Черном море. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина все еще сохраняет высокую боеготовность и способна к наступательным маневрам, в частности, на юго-востоке и херсонском направлении, также потенциал сохраняется на Черном море. Об этом заявил в беседе с URA.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. «Исходя из анализа того, что происходит, следует отметить, довольно высокую степень боеспособности Украины. ВСУ на отдельных участках перешли к обороне, на других участках эта оборона активна, на третьих участках активность эта довольно высокая. Интенсивность ведения боевых действий высокая, что свидетельствует о регулярных поставках боезапаса, который предназначен для решения задач в различных видах боя: и при обороне, и при наступлении, и при решении задач, в том числе в глубине нашей территории», — сказал Сергей Горбачев. Несмотря на ряд отступлений, ВСУ пытаются проводить локальные наступательные операции, отметил эксперт. «Высока активность украинцев на юго-востоке, на Херсонском направлении. Если мы взяли Авдеевку и продавливаем оборону противника дальше, то в некоторых местах он пытается перейти в наступление силами диверсионно-разведывательных групп. Появление Abrams, который мы успешно сожгли, но у них есть несколько десятков таких танков, и они еще пока не засветились, говорит о том, что украинцы даже задействованием одной боевой машины пытаются прощупать нас, побеспокоить. Это попытка найти какую-то слабину, чтобы в последующем нанести более серьезный удар», — подчеркнул капитан первого ранга. Россией пока еще ведется работа по блокировке снабжения Украины, добавил директор института стран СНГ в Севастополе. «Зерновой коридор функционирует. Невозможно проконтролировать, что эти суда, идущие в Одесский портовый куст, везут. Наверняка там присутствуют и вооружение, и военная техника. В этом у меня, по крайней мере, сомнений нет. Существуют технологические цепочки, система коммуникации, которая, к сожалению, не была критично нами нарушена», — объяснил Горбачев. По его словам, у Украины активно развиваются беспилотные системы, которые она может использовать против Крыма. «Украина, к сожалению, обладает на сегодняшний день довольно значительным парком беспилотных летательных, надводных, полупогружных и, вполне возможно, подводных аппаратов. Об этом свидетельствует периодически возобновляемая активность украинских сил. Это и известные всем нам попытки атак на крымский мост, на порты, пункты базирования флотских сил, находящихся на полуострове. В том числе это относится и к Севастополю», — продолжил собеседник агентства. Он добавил, что Запад будет поддерживать возможности ВСУ на Черном море. «Судя по заявлениям западных хозяев Украины, они делают все, чтобы боевая активность не снижалась. Это относится и к воздушной сфере, и к надводной. При этом следует напомнить, что корвет (боевой военный корабль, — прим. URA.RU) на турецких верфях находится в высокой степени готовности. Есть решение по строительству второго. В распоряжении украинцев есть несколько десятков быстроходных катеров различных типов, которые действуют на Днепре, на Дунае и на прилегающих водных акваториях. Есть заявление о том, что они и в будущем будут подставляться британцами, немцами и другими государствами, поддерживающими украинский режим», — обратил внимание специалист. В июне 2023 года ВСУ предприняли попытку контрнаступления. Однако столкнулись с крепкой российской обороной. По сообщениям Международного комитета четвертого интернационала (WSWS), только за 10 дней Украина потеряла столько солдат, что поле боя превратилось в «кровавую баню». 23 февраля 2024 года в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой попытке наступления. Он отметил, что РФ будет удивлена «сюрпризам Киева». Наступление готовится, в частности, на Черном море.