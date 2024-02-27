Капитан назвал направления, где ВСУ способны к локальным наступлениям

Украина все еще сохраняет высокую боеготовность и способна к наступательным маневрам, в частности, на юго-востоке и херсонском направлении, также потенциал сохраняется на Черном море. Об этом заявил в беседе с URA.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Где ВСУ способны к активным действиям на суше
«Исходя из анализа того, что происходит, следует отметить, довольно высокую степень боеспособности Украины. ВСУ на отдельных участках перешли к обороне, на других участках эта оборона активна, на третьих участках активность эта довольно высокая. Интенсивность ведения боевых действий высокая, что свидетельствует о регулярных поставках боезапаса, который предназначен для решения задач в различных видах боя: и при обороне, и при наступлении, и при решении задач, в том числе в глубине нашей территории», — сказал Сергей Горбачев.
Несмотря на ряд отступлений, ВСУ пытаются проводить локальные наступательные операции, отметил эксперт. «Высока активность украинцев на юго-востоке, на Херсонском направлении. Если мы взяли Авдеевку и продавливаем оборону противника дальше, то в некоторых местах он пытается перейти в наступление силами диверсионно-разведывательных групп. Появление Abrams, который мы успешно сожгли, но у них есть несколько десятков таких танков, и они еще пока не засветились, говорит о том, что украинцы даже задействованием одной боевой машины пытаются прощупать нас, побеспокоить. Это попытка найти какую-то слабину, чтобы в последующем нанести более серьезный удар», — подчеркнул капитан первого ранга.
Россией пока еще ведется работа по блокировке снабжения Украины, добавил директор института стран СНГ в Севастополе. «Зерновой коридор функционирует. Невозможно проконтролировать, что эти суда, идущие в Одесский портовый куст, везут. Наверняка там присутствуют и вооружение, и военная техника. В этом у меня, по крайней мере, сомнений нет. Существуют технологические цепочки, система коммуникации, которая, к сожалению, не была критично нами нарушена», — объяснил Горбачев.
Как Украина может атаковать с Черного моря
По его словам, у Украины активно развиваются беспилотные системы, которые она может использовать против Крыма. «Украина, к сожалению, обладает на сегодняшний день довольно значительным парком беспилотных летательных, надводных, полупогружных и, вполне возможно, подводных аппаратов. Об этом свидетельствует периодически возобновляемая активность украинских сил. Это и известные всем нам попытки атак на крымский мост, на порты, пункты базирования флотских сил, находящихся на полуострове. В том числе это относится и к Севастополю», — продолжил собеседник агентства.
Он добавил, что Запад будет поддерживать возможности ВСУ на Черном море. «Судя по заявлениям западных хозяев Украины, они делают все, чтобы боевая активность не снижалась. Это относится и к воздушной сфере, и к надводной. При этом следует напомнить, что корвет (боевой военный корабль, — прим. URA.RU) на турецких верфях находится в высокой степени готовности. Есть решение по строительству второго. В распоряжении украинцев есть несколько десятков быстроходных катеров различных типов, которые действуют на Днепре, на Дунае и на прилегающих водных акваториях. Есть заявление о том, что они и в будущем будут подставляться британцами, немцами и другими государствами, поддерживающими украинский режим», — обратил внимание специалист.
В июне 2023 года ВСУ предприняли попытку контрнаступления. Однако столкнулись с крепкой российской обороной. По сообщениям Международного комитета четвертого интернационала (WSWS), только за 10 дней Украина потеряла столько солдат, что поле боя превратилось в «кровавую баню». 23 февраля 2024 года в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой попытке наступления. Он отметил, что РФ будет удивлена «сюрпризам Киева». Наступление готовится, в частности, на Черном море.
Украина все еще сохраняет высокую боеготовность и способна к наступательным маневрам, в частности, на юго-востоке и херсонском направлении, также потенциал сохраняется на Черном море. Об этом заявил в беседе с URA.RU военный эксперт, капитан первого ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. «Исходя из анализа того, что происходит, следует отметить, довольно высокую степень боеспособности Украины. ВСУ на отдельных участках перешли к обороне, на других участках эта оборона активна, на третьих участках активность эта довольно высокая. Интенсивность ведения боевых действий высокая, что свидетельствует о регулярных поставках боезапаса, который предназначен для решения задач в различных видах боя: и при обороне, и при наступлении, и при решении задач, в том числе в глубине нашей территории», — сказал Сергей Горбачев. Несмотря на ряд отступлений, ВСУ пытаются проводить локальные наступательные операции, отметил эксперт. «Высока активность украинцев на юго-востоке, на Херсонском направлении. Если мы взяли Авдеевку и продавливаем оборону противника дальше, то в некоторых местах он пытается перейти в наступление силами диверсионно-разведывательных групп. Появление Abrams, который мы успешно сожгли, но у них есть несколько десятков таких танков, и они еще пока не засветились, говорит о том, что украинцы даже задействованием одной боевой машины пытаются прощупать нас, побеспокоить. Это попытка найти какую-то слабину, чтобы в последующем нанести более серьезный удар», — подчеркнул капитан первого ранга. Россией пока еще ведется работа по блокировке снабжения Украины, добавил директор института стран СНГ в Севастополе. «Зерновой коридор функционирует. Невозможно проконтролировать, что эти суда, идущие в Одесский портовый куст, везут. Наверняка там присутствуют и вооружение, и военная техника. В этом у меня, по крайней мере, сомнений нет. Существуют технологические цепочки, система коммуникации, которая, к сожалению, не была критично нами нарушена», — объяснил Горбачев. По его словам, у Украины активно развиваются беспилотные системы, которые она может использовать против Крыма. «Украина, к сожалению, обладает на сегодняшний день довольно значительным парком беспилотных летательных, надводных, полупогружных и, вполне возможно, подводных аппаратов. Об этом свидетельствует периодически возобновляемая активность украинских сил. Это и известные всем нам попытки атак на крымский мост, на порты, пункты базирования флотских сил, находящихся на полуострове. В том числе это относится и к Севастополю», — продолжил собеседник агентства. Он добавил, что Запад будет поддерживать возможности ВСУ на Черном море. «Судя по заявлениям западных хозяев Украины, они делают все, чтобы боевая активность не снижалась. Это относится и к воздушной сфере, и к надводной. При этом следует напомнить, что корвет (боевой военный корабль, — прим. URA.RU) на турецких верфях находится в высокой степени готовности. Есть решение по строительству второго. В распоряжении украинцев есть несколько десятков быстроходных катеров различных типов, которые действуют на Днепре, на Дунае и на прилегающих водных акваториях. Есть заявление о том, что они и в будущем будут подставляться британцами, немцами и другими государствами, поддерживающими украинский режим», — обратил внимание специалист. В июне 2023 года ВСУ предприняли попытку контрнаступления. Однако столкнулись с крепкой российской обороной. По сообщениям Международного комитета четвертого интернационала (WSWS), только за 10 дней Украина потеряла столько солдат, что поле боя превратилось в «кровавую баню». 23 февраля 2024 года в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой попытке наступления. Он отметил, что РФ будет удивлена «сюрпризам Киева». Наступление готовится, в частности, на Черном море.