Фейковый глава полиции Салехарда сообщил предпринимателям о проблемах

Мошенники пишут предпринимателям Салехарда от имени начальника ОМВД Саакяна

07 марта 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Мошенники создали лже-страницу начальника ОМВД Салехарда Армана Саакяна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) предпринимателям начали поступать сообщения от имени начальника городского ОМВД полковника полиции Армана Саакяна. Об этом сообщили в пресс-службе полиции округа. «Были зафиксированы случаи рассылки сообщений от имени начальника ОМВД России по Салехарду Армана Саакяна с целью получения определенной информации. „Руководитель“ рассказывает, что произошла утечка данных», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Сообщения поступали предпринимателям 6 марта. В них мошенники, от имени лже-Саакяна сообщали, что у их фирм возникли проблемы с утечкой данных и под угрозой находится само существование предприятия. После этого злоумышленники предупреждали о скором звонке «сотрудника ФСБ». Полиция напоминает, что они ни у кого не просят предоставить личную информацию или данные организации. В случае сомнительных сообщений или звонков нужно связаться с правоохранительными органами.

В Салехарде (ЯНАО) предпринимателям начали поступать сообщения от имени начальника городского ОМВД полковника полиции Армана Саакяна. Об этом сообщили в пресс-службе полиции округа. «Были зафиксированы случаи рассылки сообщений от имени начальника ОМВД России по Салехарду Армана Саакяна с целью получения определенной информации. „Руководитель“ рассказывает, что произошла утечка данных», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Сообщения поступали предпринимателям 6 марта. В них мошенники, от имени лже-Саакяна сообщали, что у их фирм возникли проблемы с утечкой данных и под угрозой находится само существование предприятия. После этого злоумышленники предупреждали о скором звонке «сотрудника ФСБ». Полиция напоминает, что они ни у кого не просят предоставить личную информацию или данные организации. В случае сомнительных сообщений или звонков нужно связаться с правоохранительными органами.