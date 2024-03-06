06 марта 2024

Фейковый глава полиции Салехарда сообщил предпринимателям о проблемах

Мошенники пишут предпринимателям Салехарда от имени начальника ОМВД Саакяна
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники создали лже-страницу начальника ОМВД Салехарда Армана Саакяна Фото:

В Салехарде (ЯНАО) предпринимателям начали поступать сообщения от имени начальника городского ОМВД полковника полиции Армана Саакяна. Об этом сообщили в пресс-службе полиции округа.

«Были зафиксированы случаи рассылки сообщений от имени начальника ОМВД России по Салехарду Армана Саакяна с целью получения определенной информации. „Руководитель“ рассказывает, что произошла утечка данных», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщения поступали предпринимателям 6 марта. В них мошенники, от имени лже-Саакяна сообщали, что у их фирм возникли проблемы с утечкой данных и под угрозой находится само существование предприятия. После этого злоумышленники предупреждали о скором звонке «сотрудника ФСБ».

Полиция напоминает, что они ни у кого не просят предоставить личную информацию или данные организации. В случае сомнительных сообщений или звонков нужно связаться с правоохранительными органами.

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В Салехарде (ЯНАО) предпринимателям начали поступать сообщения от имени начальника городского ОМВД полковника полиции Армана Саакяна. Об этом сообщили в пресс-службе полиции округа. «Были зафиксированы случаи рассылки сообщений от имени начальника ОМВД России по Салехарду Армана Саакяна с целью получения определенной информации. „Руководитель“ рассказывает, что произошла утечка данных», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Сообщения поступали предпринимателям 6 марта. В них мошенники, от имени лже-Саакяна сообщали, что у их фирм возникли проблемы с утечкой данных и под угрозой находится само существование предприятия. После этого злоумышленники предупреждали о скором звонке «сотрудника ФСБ». Полиция напоминает, что они ни у кого не просят предоставить личную информацию или данные организации. В случае сомнительных сообщений или звонков нужно связаться с правоохранительными органами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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