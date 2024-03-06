Нынешнего президента США Джо Байдена на предвыборные дебаты вызвал экс-лидер страны Дональд Трамп. На своей странице в соцсети он заявил, что хочет обсудить с оппонентом важные государственные проблемы.
«Ради блага нашей страны важно, чтобы Джо Байден и я дебатировали по проблемам, которые являются жизненно важными для Америки и американцев. Поэтому я призываю к дебатам», — заявил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он отметил, что готов встретиться с Байденом в любое время и в любом месте и подчеркнул, что с «нетерпением» ждет ответа.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала предложение Трампа. Во время брифинга она заявила, что запрос об участии Байдена в дебатах следует перенаправить к его избирательной кампании.
Победу Трампа над Байденом на предстоящих президентских выборах в сентябре 2024 года предсказал сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. Он отметил, что об этом говорят все проведенные опросы населения в США. А демократам трудно будет организовать выигрышное голосование и фальсифицировать выборы. Журналист Такер Карлсон заявил, что Байден не в состоянии управлять Америкой. Действующий президент снова придет к власти, если результаты выборов фальсифицируют. По мнению Карлсона, победа Байдена станет шуткой над демократией, передает телеканал 360.
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