Трамп вызвал Байдена на дебаты

07 марта 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

Трамп хочет обсудить важные проблемы страны Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Нынешнего президента США Джо Байдена на предвыборные дебаты вызвал экс-лидер страны Дональд Трамп. На своей странице в соцсети он заявил, что хочет обсудить с оппонентом важные государственные проблемы. «Ради блага нашей страны важно, чтобы Джо Байден и я дебатировали по проблемам, которые являются жизненно важными для Америки и американцев. Поэтому я призываю к дебатам», — заявил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он отметил, что готов встретиться с Байденом в любое время и в любом месте и подчеркнул, что с «нетерпением» ждет ответа. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала предложение Трампа. Во время брифинга она заявила, что запрос об участии Байдена в дебатах следует перенаправить к его избирательной кампании. Победу Трампа над Байденом на предстоящих президентских выборах в сентябре 2024 года предсказал сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. Он отметил, что об этом говорят все проведенные опросы населения в США. А демократам трудно будет организовать выигрышное голосование и фальсифицировать выборы. Журналист Такер Карлсон заявил, что Байден не в состоянии управлять Америкой. Действующий президент снова придет к власти, если результаты выборов фальсифицируют. По мнению Карлсона, победа Байдена станет шуткой над демократией, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нынешнего президента США Джо Байдена на предвыборные дебаты вызвал экс-лидер страны Дональд Трамп. На своей странице в соцсети он заявил, что хочет обсудить с оппонентом важные государственные проблемы. «Ради блага нашей страны важно, чтобы Джо Байден и я дебатировали по проблемам, которые являются жизненно важными для Америки и американцев. Поэтому я призываю к дебатам», — заявил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он отметил, что готов встретиться с Байденом в любое время и в любом месте и подчеркнул, что с «нетерпением» ждет ответа. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала предложение Трампа. Во время брифинга она заявила, что запрос об участии Байдена в дебатах следует перенаправить к его избирательной кампании. Победу Трампа над Байденом на предстоящих президентских выборах в сентябре 2024 года предсказал сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. Он отметил, что об этом говорят все проведенные опросы населения в США. А демократам трудно будет организовать выигрышное голосование и фальсифицировать выборы. Журналист Такер Карлсон заявил, что Байден не в состоянии управлять Америкой. Действующий президент снова придет к власти, если результаты выборов фальсифицируют. По мнению Карлсона, победа Байдена станет шуткой над демократией, передает телеканал 360.