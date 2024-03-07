Чешский миллиардер собрался построить завод по производству оружия на Украине

На данный момент Стрнад ведет переговоры с «Укроборонпром», пишет Bloomberg Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense

Гендиректор холдинга Czechoslovak Group (CSG) и миллиардер Михал Стрнад заявил, что планирует построить на Украине завод, на котором будет производиться тяжелая техника и артиллерийские снаряды. Он проинвестирует в предприятие миллионы евро.

«Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) хочет инвестировать „сотни миллионов евро“ в строительство на Украине предприятия по выпуску тяжелой техники», — передает Bloomberg слова Стрнада. Он добавил, что также на предприятии будут производиться танковые и артиллерийские снаряды.

На данный момент проходит обсуждение нескольких совместных проектов, в этом году по ним могут быт заключены соглашения. Компания ведет переговоры с «Укроборонпром». По словам гендиректора CSG, он бы передал технологии киевской стороне, если бы у него было соответствующее соглашение. Такой способ позволил бы использовать украинских людей и возможности для производства оружия.

Ранее такие же сделки заключил крупнейший производитель оружия в ФРГ Rheinmetall. Согласно планам, в год должно было производиться шестизначное количество боеприпасов калибра 155 миллиметров. При этом украинской компании будет принадлежать 49% акций, а немецкому концерну — 51%.