06 марта 2024

В Челябинской области будут судить охотинспектора, подстрелившего школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, дело, судья
Дело было направлено в суд для рассмотрения по существу Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области охотник случайно подстрелили школьницу

Охотинспектора из «Союза охотников и рыболовов Челябинской области», ранившего школьницу во время охоты, отправили под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел после новогодних каникул. Мужчина, пытаясь подстрелить косулю, промахнулся и попал в школьницу. Ранение пришлось в спину. Пострадавшая была доставлена в областную больницу Челябинска. Там ее прооперировали. Врачам удалось сохранить все функции таза. На работу ног ранение никак не повлияло.

После задержания охотник был отправлен под подписку о невыезде. За расследованием дела следил начальник СК РФ Александр Бастрыкин.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Охотинспектора из «Союза охотников и рыболовов Челябинской области», ранившего школьницу во время охоты, отправили под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Инцидент произошел после новогодних каникул. Мужчина, пытаясь подстрелить косулю, промахнулся и попал в школьницу. Ранение пришлось в спину. Пострадавшая была доставлена в областную больницу Челябинска. Там ее прооперировали. Врачам удалось сохранить все функции таза. На работу ног ранение никак не повлияло. После задержания охотник был отправлен под подписку о невыезде. За расследованием дела следил начальник СК РФ Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...