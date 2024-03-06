В Челябинской области будут судить охотинспектора, подстрелившего школьницу

Охотинспектора из «Союза охотников и рыболовов Челябинской области», ранившего школьницу во время охоты, отправили под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Инцидент произошел после новогодних каникул. Мужчина, пытаясь подстрелить косулю, промахнулся и попал в школьницу. Ранение пришлось в спину. Пострадавшая была доставлена в областную больницу Челябинска. Там ее прооперировали. Врачам удалось сохранить все функции таза. На работу ног ранение никак не повлияло.
После задержания охотник был отправлен под подписку о невыезде. За расследованием дела следил начальник СК РФ Александр Бастрыкин.
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