Чиновница минфина США хочет отговорить Райффайзен банк сотрудничать с Россией

Reuters: Австрийский Raiffeisen посетит эксперт по незаконным денежным оборотам

07 марта 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Raiffeisen Bank International не хочет разрывать свои отношения с Россией, заявили источники Reuters Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Высокопоставленная сотрудница минфина США Анна Моррис, которая занимается незаконными денежными потоками, посетит Австрию. Там она будет просить материнскую структуру Райффайзен банка отказаться от работы в России. Об этом сообщает американское посольство в Вене. «Она предупредит власти страны и Raiffeisen Bank International об опасностях продолжения бизнеса в России, призовет остальные банки изучить свое присутствие на российском рынке и принять меры „по смягчению последствий“», — говорится в сообщении посольства, его приводит Reuters . Отмечается, что на встрече Моррис также расскажет о новых санкциях США, которые существенно повышают риски для банков. В случае отказа Raiffeisen Bank International будет отрезан от финансовой системы США. Однако компания не хочет разрывать свои многолетние отношения с Россией, рассказали источники Reuters. Они отметили, что материнская компания рассчитывает на восстановление отношений. Дочка Raiffeisen Bank International в России ранее не попадала под санкции США. Это позволяют компании без ограничений проводить операции на международном рынке, пишет РБК. Сейчас в Австрии идет обсуждение продажи бизнеса в РФ или вывода актива из состава группы. Raiffeisen Bank International перестал напрямую сотрудничество с российскими банками еще в мае 2022 года. Однако под ограничения не попал Райффайзен банк. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Высокопоставленная сотрудница минфина США Анна Моррис, которая занимается незаконными денежными потоками, посетит Австрию. Там она будет просить материнскую структуру Райффайзен банка отказаться от работы в России. Об этом сообщает американское посольство в Вене. «Она предупредит власти страны и Raiffeisen Bank International об опасностях продолжения бизнеса в России, призовет остальные банки изучить свое присутствие на российском рынке и принять меры „по смягчению последствий“», — говорится в сообщении посольства, его приводит Reuters. Отмечается, что на встрече Моррис также расскажет о новых санкциях США, которые существенно повышают риски для банков. В случае отказа Raiffeisen Bank International будет отрезан от финансовой системы США. Однако компания не хочет разрывать свои многолетние отношения с Россией, рассказали источники Reuters. Они отметили, что материнская компания рассчитывает на восстановление отношений. Дочка Raiffeisen Bank International в России ранее не попадала под санкции США. Это позволяют компании без ограничений проводить операции на международном рынке, пишет РБК. Сейчас в Австрии идет обсуждение продажи бизнеса в РФ или вывода актива из состава группы. Raiffeisen Bank International перестал напрямую сотрудничество с российскими банками еще в мае 2022 года. Однако под ограничения не попал Райффайзен банк.