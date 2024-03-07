СК объявил в розыск свыше 700 наемников, воюющих на Украине

07 марта 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

В СК сообщили, что в розыск объявлены 700 наемников ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За ВСУ сражаются более 700 наемников из других стран, которые объявлены в розыск в России. Об этом рассказали в Следственном комитет РФ во время визита главы СК Александра Бастрыкина в Донецк. «Продолжается расследование дела о вербовке и наемничестве. Всего в розыске более 700 иностранцев», — говорится в сообщении СК в telegram-канале . Также в СК поделились, что было предъявлено обвинение бывшему командующему ВМС ВСУ Игорю Воронченко. Он занимался тем, что панировал террористические атаки на юго-востоке Украины. Приняты меры по поиску и аресту его сообщников. Касательно ситуации в Авдеевке, в СК заявили, что там организована эффективная работы с гражданами. Они рассказывают о преступлениях ВСУ, которые были в городе. 20 февраля ВС РФ нашли в Авдеевке тайные пыточные.

За ВСУ сражаются более 700 наемников из других стран, которые объявлены в розыск в России. Об этом рассказали в Следственном комитет РФ во время визита главы СК Александра Бастрыкина в Донецк. «Продолжается расследование дела о вербовке и наемничестве. Всего в розыске более 700 иностранцев», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. Также в СК поделились, что было предъявлено обвинение бывшему командующему ВМС ВСУ Игорю Воронченко. Он занимался тем, что панировал террористические атаки на юго-востоке Украины. Приняты меры по поиску и аресту его сообщников. Касательно ситуации в Авдеевке, в СК заявили, что там организована эффективная работы с гражданами. Они рассказывают о преступлениях ВСУ, которые были в городе. 20 февраля ВС РФ нашли в Авдеевке тайные пыточные.