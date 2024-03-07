СК объявил в розыск свыше 700 наемников, воюющих на Украине

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, всу, наемник,  stock
В СК сообщили, что в розыск объявлены 700 наемников ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За ВСУ сражаются более 700 наемников из других стран, которые объявлены в розыск в России. Об этом рассказали в Следственном комитет РФ во время визита главы СК Александра Бастрыкина в Донецк.

«Продолжается расследование дела о вербовке и наемничестве. Всего в розыске более 700 иностранцев», — говорится в сообщении СК в telegram-канале.

Также в СК поделились, что было предъявлено обвинение бывшему командующему ВМС ВСУ Игорю Воронченко. Он занимался тем, что панировал террористические атаки на юго-востоке Украины. Приняты меры по поиску и аресту его сообщников.

Касательно ситуации в Авдеевке, в СК заявили, что там организована эффективная работы с гражданами. Они рассказывают о преступлениях ВСУ, которые были в городе. 20 февраля ВС РФ нашли в Авдеевке тайные пыточные.

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За ВСУ сражаются более 700 наемников из других стран, которые объявлены в розыск в России. Об этом рассказали в Следственном комитет РФ во время визита главы СК Александра Бастрыкина в Донецк. «Продолжается расследование дела о вербовке и наемничестве. Всего в розыске более 700 иностранцев», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. Также в СК поделились, что было предъявлено обвинение бывшему командующему ВМС ВСУ Игорю Воронченко. Он занимался тем, что панировал террористические атаки на юго-востоке Украины. Приняты меры по поиску и аресту его сообщников. Касательно ситуации в Авдеевке, в СК заявили, что там организована эффективная работы с гражданами. Они рассказывают о преступлениях ВСУ, которые были в городе. 20 февраля ВС РФ нашли в Авдеевке тайные пыточные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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