СК объявил в розыск свыше 700 наемников, воюющих на Украине

За ВСУ сражаются более 700 наемников из других стран, которые объявлены в розыск в России. Об этом рассказали в Следственном комитет РФ во время визита главы СК Александра Бастрыкина в Донецк.
«Продолжается расследование дела о вербовке и наемничестве. Всего в розыске более 700 иностранцев», — говорится в сообщении СК в
Также в СК поделились, что было предъявлено обвинение бывшему командующему ВМС ВСУ Игорю Воронченко. Он занимался тем, что панировал террористические атаки на юго-востоке Украины. Приняты меры по поиску и аресту его сообщников.
Касательно ситуации в Авдеевке, в СК заявили, что там организована эффективная работы с гражданами. Они рассказывают о преступлениях ВСУ, которые были в городе. 20 февраля ВС РФ нашли в Авдеевке тайные пыточные.
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