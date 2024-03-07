Московских топ-менеджеров, вымогавших взятку у челябинца, не выпустили из СИЗО

07 марта 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Евгения Мельникова и Александра Казакова оставили в СИЗО до 7 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывших топ-менеджеров из Москвы, некогда занимавших высокие посты в ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», Евгения Мельникова и Александра Казакова оставили в челябинском СИЗО до 7 апреля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, они пытались оспорить решение, но суд не стал ничего менять. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Казакова Александра и Мельникова Евгения. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым обвиняемым продлен срок содержания под стражей до 7 апреля 2024 года, оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокаты, представляющие Казакова и Мельникова, в судебном заседании просили смягчить меру пресечения своим клиентам. Однако суд оставил их жалобу без удовлетворения. Казакова и Мельникова задержали в апреле 2022 года. Следствие полагает, что они причастны к получению взяток в особо крупных размерах. По данным URA.RU, в 2020 году они решили обогатиться за счет челябинского бизнесмена. Они заверили его, что за определенную плату, а именно за включение одного из них в список учредителей компании с долей в 75%, помогут с получением выгодных контрактов на поставку аэронавигационного и другого оборудования. После же, решили выйти из числа учредителей, но потребовали за это 1,5 млн рублей. В случае отказа они обещали, что все запланированные контракты останутся без согласования. Расследование по делу продолжалось до августа 2023 года. После же дело бывших менеджеров передали в суд. Однако на стадии судебного следствия были выявлены нарушения и дело было возвращено в прокуратуру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывших топ-менеджеров из Москвы, некогда занимавших высокие посты в ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», Евгения Мельникова и Александра Казакова оставили в челябинском СИЗО до 7 апреля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, они пытались оспорить решение, но суд не стал ничего менять. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Казакова Александра и Мельникова Евгения. Постановление Центрального райсуда Челябинска, которым обвиняемым продлен срок содержания под стражей до 7 апреля 2024 года, оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокаты, представляющие Казакова и Мельникова, в судебном заседании просили смягчить меру пресечения своим клиентам. Однако суд оставил их жалобу без удовлетворения. Казакова и Мельникова задержали в апреле 2022 года. Следствие полагает, что они причастны к получению взяток в особо крупных размерах. По данным URA.RU, в 2020 году они решили обогатиться за счет челябинского бизнесмена. Они заверили его, что за определенную плату, а именно за включение одного из них в список учредителей компании с долей в 75%, помогут с получением выгодных контрактов на поставку аэронавигационного и другого оборудования. После же, решили выйти из числа учредителей, но потребовали за это 1,5 млн рублей. В случае отказа они обещали, что все запланированные контракты останутся без согласования. Расследование по делу продолжалось до августа 2023 года. После же дело бывших менеджеров передали в суд. Однако на стадии судебного следствия были выявлены нарушения и дело было возвращено в прокуратуру.