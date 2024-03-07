В Екатеринбурге «сотрудники ФСБ» вымогали деньги у матери бойца СВО. Скрин

07 марта 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Аферисты сторожили жертву возле дома в надежде завладеть ее деньгами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбурженку — маму бойца, который четырежды побывал на СВО — пытались обокрасть мошенники. Представившись сотрудниками ФСБ, они запугали учительницу тем, что неизвестные хотят отправить ее деньги на помощь ВСУ. Женщина рассказала URA.RU подробности истории и попросила не называть ее фамилии. «Мне написали в telegram с якобы аккаунта Игоря Сметанина — директора школы №59, где я раньше работала. Он писал, что ситуация „шокирующая“, и что со мной свяжется куратор „из министерства образования от ФСБ“ по фамилии Белоусов. Он изначально знал адрес, где я проживаю, и постоянно интересовался, в курсе ли я действий мошенников, не подозреваю ли кого-то из коллег. Все время переспрашивал, одна ли я дома и не слышит ли кто-то нашего телефонного разговора», — рассказала Анна, мама бойца. Новость по теме Лжесотрудники ФСБ нашли новый способ обмана свердловчан Собеседник заявил, что со счетов Анны кто-то пытается снять деньги для финансирования деятельности «террориста ВСУ Капустина Дениса Евгеньевича», который находится на Украине. Незнакомец убеждал женщину немедленно собраться, поехать и снять все сбережения со счетов и вкладов. Для этого он обещал ее связать с «Центробанком». Далее у Анны состоялись два разговора с «представителями ЦБ». Обе женщины назвали свои «табельные номера», одна из них — «сотрудник службы безопасности Центробанка» — все время беспокоилась об уровне заряда смартфона Анна. «Видимо, они боялись, что наша телефонная связь прервется, и рекомендовали взять с собой зарядник, когда я пойду снимать деньги. Сказали, что вызовут такси, причем не к моему дому, а к соседнему. Думаю, что все это время они общались со мной из автомобиля, в которой и пытались меня заманить. Даже страшно представить, чем все могло закончиться — не только потерей всех денег, но, возможно, здоровья и даже жизни», — вспоминает екатеринбурженка. В целом обработка учительницы шла два часа. В итоге женщина стала лихорадочно одеваться, чтобы сесть в машину к мошенникам. По словам родных, она была как будто под гипнозом, стараясь выскользнуть из дома незаметно. Мошенники замбировали жертву, требуя исполнить указы Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Мама без конца повторяла, что ей нельзя разглашать секретную информацию — якобы делать это запретил работник ФСБ Белоусов. Хорошо, что дома оказались мы с отцом. Я взял мамин телефон и заговорил с мнимой сотрудницей службы безопасности. Поняв, что ее разоблачили, та обматерила нас и бросила трубку», — рассказал сын Анна, который недавно вернулся с фронта. «Конечно, я изначально не верила и теперь не верю, что Игорь Сметанин [директор школы №59] может иметь отношение к эти людям — Белоусову и остальным. Слава Богу, что все удалось предотвратить. Это было, как наваждение: если бы не родные, я сняла бы и отдала все деньги », — говорит женщина. Полиция ранее неоднократно призывала свердловчан быть бдительными. Силовики предупреждают, что мошенники могут представляться кем угодно: от родственников и руководителей жертв до сотрудников правоохранительных органов и прочих государственных структур. Граждан, которым поступил подозрительный звонок, просят прекратить разговор и самостоятельно обратитесь в свой банк или в полицию. Фото: скрин переписки Анны с мошенниками Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбурженку — маму бойца, который четырежды побывал на СВО — пытались обокрасть мошенники. Представившись сотрудниками ФСБ, они запугали учительницу тем, что неизвестные хотят отправить ее деньги на помощь ВСУ. Женщина рассказала URA.RU подробности истории и попросила не называть ее фамилии. «Мне написали в telegram с якобы аккаунта Игоря Сметанина — директора школы №59, где я раньше работала. Он писал, что ситуация „шокирующая“, и что со мной свяжется куратор „из министерства образования от ФСБ“ по фамилии Белоусов. Он изначально знал адрес, где я проживаю, и постоянно интересовался, в курсе ли я действий мошенников, не подозреваю ли кого-то из коллег. Все время переспрашивал, одна ли я дома и не слышит ли кто-то нашего телефонного разговора», — рассказала Анна, мама бойца. Собеседник заявил, что со счетов Анны кто-то пытается снять деньги для финансирования деятельности «террориста ВСУ Капустина Дениса Евгеньевича», который находится на Украине. Незнакомец убеждал женщину немедленно собраться, поехать и снять все сбережения со счетов и вкладов. Для этого он обещал ее связать с «Центробанком». Далее у Анны состоялись два разговора с «представителями ЦБ». Обе женщины назвали свои «табельные номера», одна из них — «сотрудник службы безопасности Центробанка» — все время беспокоилась об уровне заряда смартфона Анна. «Видимо, они боялись, что наша телефонная связь прервется, и рекомендовали взять с собой зарядник, когда я пойду снимать деньги. Сказали, что вызовут такси, причем не к моему дому, а к соседнему. Думаю, что все это время они общались со мной из автомобиля, в которой и пытались меня заманить. Даже страшно представить, чем все могло закончиться — не только потерей всех денег, но, возможно, здоровья и даже жизни», — вспоминает екатеринбурженка. В целом обработка учительницы шла два часа. В итоге женщина стала лихорадочно одеваться, чтобы сесть в машину к мошенникам. По словам родных, она была как будто под гипнозом, стараясь выскользнуть из дома незаметно. «Мама без конца повторяла, что ей нельзя разглашать секретную информацию — якобы делать это запретил работник ФСБ Белоусов. Хорошо, что дома оказались мы с отцом. Я взял мамин телефон и заговорил с мнимой сотрудницей службы безопасности. Поняв, что ее разоблачили, та обматерила нас и бросила трубку», — рассказал сын Анна, который недавно вернулся с фронта. «Конечно, я изначально не верила и теперь не верю, что Игорь Сметанин [директор школы №59] может иметь отношение к эти людям — Белоусову и остальным. Слава Богу, что все удалось предотвратить. Это было, как наваждение: если бы не родные, я сняла бы и отдала все деньги », — говорит женщина. Полиция ранее неоднократно призывала свердловчан быть бдительными. Силовики предупреждают, что мошенники могут представляться кем угодно: от родственников и руководителей жертв до сотрудников правоохранительных органов и прочих государственных структур. Граждан, которым поступил подозрительный звонок, просят прекратить разговор и самостоятельно обратитесь в свой банк или в полицию.