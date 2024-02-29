Лжесотрудники ФСБ нашли новый способ обмана свердловчан

Мошенники заставляют свердловчан оформлять кредиты, пугая их госизменой

01 марта 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Называясь федеральной службой безопасности, аферисты пугают людей суровой статьей УК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лжесотрудники ФСБ запугивают жертв уголовным делом о государственной измене и вынуждают оформлять кредиты. О новой схеме мошенничества рассказал URA.RU юрист из Каменска-Уральского (Свердловская область) Сергей Барсуков, приведя свежий случай из своей практики. «Ко мне обратилась клиентка и сообщила, что на ее мужа по видеосвязи вышел сотрудник ФСБ. Он заявил, что с банковского счета мужчины были переведены деньги на Украину, его подозревают в пособничестве ВСУ и срочно вызывают приехать в банк, чтобы решить какие-то вопросы. Незнакомец убеждал, чтобы тот ничего не говорил своей жене, иначе она пойдет по делу как сообщница», — рассказал Барсуков. На тот момент мужчина, испугавшись возможного уголовного дела о госизмене, уже примчался в банк и начал оформлять кредит на два миллиона рублей. Юрист сказал ему ничего не подписывать и срочно покинуть учреждение. В итоге клиент не успел взять кредит, а с его счета, как выяснилось, ничего не пропало и никаких денег на Украину отправлено не было. Сергей Барсуков добавил, что это «ноу-хау» среди мошенников, когда аферисты выходят по видеосвязи и грозят статьей о госизмене. Он отметил интересную деталь: липовые силовики знали много закрытой информации о семье предполагаемой жертвы: например, о его детях, когда и какие кредиты на них были оформлены. «Если вам звонят незнакомые люди, представляются сотрудниками полиции, ФСБ, прокуратуры, следственного комитета или любого другого официального ведомства, не вступайте с ними в диалог, не сообщайте своих данных. Обратитесь в полицию, к адвокату или юристу», — посоветовал Барсуков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лжесотрудники ФСБ запугивают жертв уголовным делом о государственной измене и вынуждают оформлять кредиты. О новой схеме мошенничества рассказал URA.RU юрист из Каменска-Уральского (Свердловская область) Сергей Барсуков, приведя свежий случай из своей практики. «Ко мне обратилась клиентка и сообщила, что на ее мужа по видеосвязи вышел сотрудник ФСБ. Он заявил, что с банковского счета мужчины были переведены деньги на Украину, его подозревают в пособничестве ВСУ и срочно вызывают приехать в банк, чтобы решить какие-то вопросы. Незнакомец убеждал, чтобы тот ничего не говорил своей жене, иначе она пойдет по делу как сообщница», — рассказал Барсуков. На тот момент мужчина, испугавшись возможного уголовного дела о госизмене, уже примчался в банк и начал оформлять кредит на два миллиона рублей. Юрист сказал ему ничего не подписывать и срочно покинуть учреждение. В итоге клиент не успел взять кредит, а с его счета, как выяснилось, ничего не пропало и никаких денег на Украину отправлено не было. Сергей Барсуков добавил, что это «ноу-хау» среди мошенников, когда аферисты выходят по видеосвязи и грозят статьей о госизмене. Он отметил интересную деталь: липовые силовики знали много закрытой информации о семье предполагаемой жертвы: например, о его детях, когда и какие кредиты на них были оформлены. «Если вам звонят незнакомые люди, представляются сотрудниками полиции, ФСБ, прокуратуры, следственного комитета или любого другого официального ведомства, не вступайте с ними в диалог, не сообщайте своих данных. Обратитесь в полицию, к адвокату или юристу», — посоветовал Барсуков.