Участник дебатов прочитал в Кургане стихи, приуроченные к 8 Марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Доверенное лицо кандидата в президенты от ЛДПР Леонида Слуцкого Анатолий Шахов на дебатах в Кургане во время разговора об импортозамещении прочитал стихи, приуроченные к Международному женскому дню. Об этом стало известно во время эфира дебатов.

«Накануне женского праздника — 8 Марта — хочу зачитать стихотворение для женщин Курганской области. Милые леди, прекрасные дамы!/ Бабушки, дочки, сестрички и мамы!/ Все вы красавицы, все вы богини,/ Все — королевы, принцессы, княгини!/ Вас поздравляем с весенним денечком…», — прочитал Шахов в эфире ГТРК «Курган».

Ведущая дебатов Оксана Пичугова поблагодарила Шахова за поздравление, но напомнила, что отведенное на ответ время нужно было посвятить теме импортозамещения. Представитель Слуцкого во время дебатов обратил внимание на то, что в сельском хозяйстве Курганской области есть проблемы. Вместе с Шаховым в дебатах участвовал представитель кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова Сергей Еремин. Он во время разговора про сельское хозяйство привел в пример опыт колхозов, которыми управляют представители партии. Это были последние дебаты в регионе перед президентскими выборами.

Преимущественно на курганских дебатах появлялись доверенные лица Слуцкого и Харитонова. Иногда к ним присоединялись представители самовыдвиженца Владимира Путина. Представители кандидата в президенты Владислава Даванкова (партия «Новые люди»), у которого в регионе нет доверенных лиц, не участвовали в дебатах. Два раза на дебаты никто не приходил кроме доверенных лиц Харитонова.