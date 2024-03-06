На дебаты в Кургане пришел только представитель КПРФ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В Кургане в марте на один из эфиров, где проходили предвыборные дебаты, пришел только один человек, представляющий кандидата в президенты. Об этом стало известно во время эфира.

«Сегодня будем говорить на тему „Исторической памяти“. Эту тему обсудим с доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова Сергеем Ереминым. Остальные доверенные лица сегодня в дебатах не участвуют», — сообщила представитель ГТРК «Курган» во время телеэфира.

Из-за отсутствия других участников дебатов ведущая не стала ограничивать по времени ответы Еремина. Участники эфиры обсудили вопросы, в том числе, связанные с образованием и патриотическим воспитанием. Обычно в курганских дебатах также участвуют доверенные лица кандидата в президенты Леонида Слуцкого, который представляет ЛДПР. В реготделении партии URA.RU ответили, что в день дебатов представитель кандидата заболел, поэтому не смог принять участие. Помимо них периодически в дебатах участвуют представители самовыдвиженца Владимира Путина.

Ранее стало известно, что представители кандидата в президенты Владислава Даванкова (партия «Новые люди») отказались от участия в предвыборных дебатах в регионе. Это связано с тем, что в регионе нет доверенных лиц кандидата. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.