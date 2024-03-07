В США рассказали о новых препятствиях для отправки помощи Украине

Профессор Бэнсель: выдвижение Трампа усложнит согласование помощи Украине

08 марта 2024 в 05:18 Размер текста - 17 +

Процесс выделения США помощи Украине напрямую зависит от выдвижения Дональда Трампа Фото: Official White House / Shealah Craighead Выдвижение экс-главы США Дональда Трампа кандидатом в президенты усложнит согласование военной поддержки Киева в американском Конгрессе. Своим мнением поделился профессор Корнеллского университета (Нью-Йорк) Ричард Бэнсель. «Теперь, когда Трамп уже практически становится кандидатом, республиканцам будет еще сложнее. Они будут принимать решения только на основании того, сохранит ли это шансы Трампа на победу на выборах. Это плохо для принятия решения в Конгрессе (о поддержке Украины — прим. URA.RU)», — заявил Ричард Бэнсель в интервью «Известиям». Вашингтон должен перестать безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам, считает Трамп. Он неоднократно резко критиковал законопроект сената США по Украине, пишет «Национальная служба новостей». Конгрессмен от демократов Пат Райан считает, что причина такой позиции кроется в хороших отношениях Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным CNN, республиканцы могут одобрить выделение Киеву 60 млрд долларов в марте.

Выдвижение экс-главы США Дональда Трампа кандидатом в президенты усложнит согласование военной поддержки Киева в американском Конгрессе. Своим мнением поделился профессор Корнеллского университета (Нью-Йорк) Ричард Бэнсель. «Теперь, когда Трамп уже практически становится кандидатом, республиканцам будет еще сложнее. Они будут принимать решения только на основании того, сохранит ли это шансы Трампа на победу на выборах. Это плохо для принятия решения в Конгрессе (о поддержке Украины — прим. URA.RU)», — заявил Ричард Бэнсель в интервью «Известиям». Вашингтон должен перестать безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам, считает Трамп. Он неоднократно резко критиковал законопроект сената США по Украине, пишет «Национальная служба новостей». Конгрессмен от демократов Пат Райан считает, что причина такой позиции кроется в хороших отношениях Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным CNN, республиканцы могут одобрить выделение Киеву 60 млрд долларов в марте.