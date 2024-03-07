07 марта 2024

Yle: финны потребовали отменить санкции и вернуть на прилавки российский майонез

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на новогодние продукты в магазинах Кургана, майонез
Финны привыкли к российскому майонезу и потребовали вернуть его в магазины Фото:

Сеть магазинов Rajamarket в Финляндии вернула на прилавки майонез российского производства марки «Махеевъ» из-за требований покупателей, которые привыкли к этому продукту. С начала спецоперации финские магазины из-за санкций убрали из продажи российские товары и заменили их на украинские. Об этом сообщает владелец сети магазинов Rajamarket Сергей Ананьев.

«Покупатели запросили этот продукт, потому что границы закрыты, и они не могут привезти его из России», — передает Yle слова Ананьева. Он добавил, что сеть его магазинов импортирует майонез не из РФ, а через фирму-импортера из Латвии.

Владелец сети магазинов отметил, что 80-90% продуктов питания поступает в страну с Украины. Также латвийский импортер поставляет товары из стран Балтии.

Ранее сообщалось, что Финляндия закрыла пограничные посты с РФ, ограничения продлятся до апреля. Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не будет поддерживать отношения с Россией до конца конфликта на Украине. Он также отметил, что не видит перспектив для улучшения ситуации.

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Сеть магазинов Rajamarket в Финляндии вернула на прилавки майонез российского производства марки «Махеевъ» из-за требований покупателей, которые привыкли к этому продукту. С начала спецоперации финские магазины из-за санкций убрали из продажи российские товары и заменили их на украинские. Об этом сообщает владелец сети магазинов Rajamarket Сергей Ананьев. «Покупатели запросили этот продукт, потому что границы закрыты, и они не могут привезти его из России», — передает Yle слова Ананьева. Он добавил, что сеть его магазинов импортирует майонез не из РФ, а через фирму-импортера из Латвии. Владелец сети магазинов отметил, что 80-90% продуктов питания поступает в страну с Украины. Также латвийский импортер поставляет товары из стран Балтии. Ранее сообщалось, что Финляндия закрыла пограничные посты с РФ, ограничения продлятся до апреля. Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не будет поддерживать отношения с Россией до конца конфликта на Украине. Он также отметил, что не видит перспектив для улучшения ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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