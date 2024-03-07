07 марта 2024

В Пентагоне подтвердили, что спецназ США оказывает поддержку ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министерство обороны США, армия, сша
Американские спецназовцы оказывают поддержку украинским военным на расстоянии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский спецназ помогает бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил помощник главы Пентагона по спецоперациям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер.

«Мы продемонстрировали большой результат в плане Украины, имея возможность помогать нашим коллегам на расстоянии. Насколько понимаю, решение заключалось в том, чтобы на Украине не было военных. Представители спецподразделений США присутствовали на территории этой страны до начала конфликта с Россией», — Кристофера Майера цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что американское ЦРУ работает против РФ, а российские спецслужбы занимаются контрдействиями. Спутник США помогает украинским отрядам на поле боя, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. О присутствии спецназа НАТО в рядах ВСУ сообщали сразу несколько зарубежных изданий, пишет RT. В феврале Bild подтвердил информацию о наличии западных военных отрядов спецназначения на украинской территории.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский спецназ помогает бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил помощник главы Пентагона по спецоперациям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер. «Мы продемонстрировали большой результат в плане Украины, имея возможность помогать нашим коллегам на расстоянии. Насколько понимаю, решение заключалось в том, чтобы на Украине не было военных. Представители спецподразделений США присутствовали на территории этой страны до начала конфликта с Россией», — Кристофера Майера цитирует ТАСС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что американское ЦРУ работает против РФ, а российские спецслужбы занимаются контрдействиями. Спутник США помогает украинским отрядам на поле боя, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. О присутствии спецназа НАТО в рядах ВСУ сообщали сразу несколько зарубежных изданий, пишет RT. В феврале Bild подтвердил информацию о наличии западных военных отрядов спецназначения на украинской территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...