В Пентагоне подтвердили, что спецназ США оказывает поддержку ВСУ

08 марта 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Американские спецназовцы оказывают поддержку украинским военным на расстоянии Фото: Министерство обороны США новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский спецназ помогает бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил помощник главы Пентагона по спецоперациям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер. «Мы продемонстрировали большой результат в плане Украины, имея возможность помогать нашим коллегам на расстоянии. Насколько понимаю, решение заключалось в том, чтобы на Украине не было военных. Представители спецподразделений США присутствовали на территории этой страны до начала конфликта с Россией», — Кристофера Майера цитирует ТАСС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что американское ЦРУ работает против РФ, а российские спецслужбы занимаются контрдействиями. Спутник США помогает украинским отрядам на поле боя, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. О присутствии спецназа НАТО в рядах ВСУ сообщали сразу несколько зарубежных изданий, пишет RT. В феврале Bild подтвердил информацию о наличии западных военных отрядов спецназначения на украинской территории.

Американский спецназ помогает бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил помощник главы Пентагона по спецоперациям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер. «Мы продемонстрировали большой результат в плане Украины, имея возможность помогать нашим коллегам на расстоянии. Насколько понимаю, решение заключалось в том, чтобы на Украине не было военных. Представители спецподразделений США присутствовали на территории этой страны до начала конфликта с Россией», — Кристофера Майера цитирует ТАСС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что американское ЦРУ работает против РФ, а российские спецслужбы занимаются контрдействиями. Спутник США помогает украинским отрядам на поле боя, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. О присутствии спецназа НАТО в рядах ВСУ сообщали сразу несколько зарубежных изданий, пишет RT. В феврале Bild подтвердил информацию о наличии западных военных отрядов спецназначения на украинской территории.