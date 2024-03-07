Американский спецназ помогает бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил помощник главы Пентагона по спецоперациям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер.
«Мы продемонстрировали большой результат в плане Украины, имея возможность помогать нашим коллегам на расстоянии. Насколько понимаю, решение заключалось в том, чтобы на Украине не было военных. Представители спецподразделений США присутствовали на территории этой страны до начала конфликта с Россией», — Кристофера Майера цитирует ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что американское ЦРУ работает против РФ, а российские спецслужбы занимаются контрдействиями. Спутник США помогает украинским отрядам на поле боя, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. О присутствии спецназа НАТО в рядах ВСУ сообщали сразу несколько зарубежных изданий, пишет RT. В феврале Bild подтвердил информацию о наличии западных военных отрядов спецназначения на украинской территории.
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