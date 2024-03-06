Курганцы возмутились затянувшейся ликвидацией свалки с трупами животных

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Пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше. Екатеринбург, дым, лес, свалка горит, пожар на свалке
В Курганской области затянулась ликвидация свалки с трупами животных Фото:

Жители Белозерского округа (Курганская область) возмущены тем, что свалка мертвых животных возле села Тебенякское до сих пор полностью не ликвидирована. Несмотря на заявления властей, часть туш по-прежнему находится в подтаявшем снегу. Люди опасаются, что с оттепелью трупные останки могут попасть в подземные грунтовые воды и реки. Информация появилась в соцсетях.

«Вопреки заверениям чиновников, незаконный скотомогильник под деревней Тебенякское до сих пор не ликвидирован и уже потек», — говорится в паблике «ИС Белозерское» соцсети «ВКонтакте». Незаконный скотомогильник, который был устроен компанией «Экоцентр», было предписано устранить. Руководители фирмы, работающей с отходами, получили штраф в размере 23 тысячи рублей. Жители утверждают, что фрагменты вывозимых трупов находят в окрестных лесах.

По данным источников, приближенных к правоохранительным органам, ликвидация свалки затянулась из-за отсутствия техники. Остатки трупов животных не могут достать из полуразрушенного здания. Чтобы разобрать завалы и отделить строительный мусор от останков животных, необходима специальная техника. Ее в настоящий момент ждут из Тюмени.

Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру региона. В ведомстве ответили, что во исполнение решения суда ООО «ПК «Экоцентр» вывезена 151 тонна отходов, что составляет 80% от общего объема. Работа по ликвидации свалки продолжается и находится на контроле прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области нашли незаконную свалку с трупами животных. После этого власти сообщили, что приняты меры по ликвидации скотомогильника. Доклад о ситуации с расследованием обстоятельств устранения свалки с биоотходами затребовал глава СКР Александр Бастрыкин.

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Жители Белозерского округа (Курганская область) возмущены тем, что свалка мертвых животных возле села Тебенякское до сих пор полностью не ликвидирована. Несмотря на заявления властей, часть туш по-прежнему находится в подтаявшем снегу. Люди опасаются, что с оттепелью трупные останки могут попасть в подземные грунтовые воды и реки. Информация появилась в соцсетях. «Вопреки заверениям чиновников, незаконный скотомогильник под деревней Тебенякское до сих пор не ликвидирован и уже потек», — говорится в паблике «ИС Белозерское» соцсети «ВКонтакте». Незаконный скотомогильник, который был устроен компанией «Экоцентр», было предписано устранить. Руководители фирмы, работающей с отходами, получили штраф в размере 23 тысячи рублей. Жители утверждают, что фрагменты вывозимых трупов находят в окрестных лесах. По данным источников, приближенных к правоохранительным органам, ликвидация свалки затянулась из-за отсутствия техники. Остатки трупов животных не могут достать из полуразрушенного здания. Чтобы разобрать завалы и отделить строительный мусор от останков животных, необходима специальная техника. Ее в настоящий момент ждут из Тюмени. Редакция обратилась за комментариями в прокуратуру региона. В ведомстве ответили, что во исполнение решения суда ООО «ПК «Экоцентр» вывезена 151 тонна отходов, что составляет 80% от общего объема. Работа по ликвидации свалки продолжается и находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области нашли незаконную свалку с трупами животных. После этого власти сообщили, что приняты меры по ликвидации скотомогильника. Доклад о ситуации с расследованием обстоятельств устранения свалки с биоотходами затребовал глава СКР Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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