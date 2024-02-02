СКР ищет виновных в деле о курганской свалке, куда выбрасывали трупы животных

03 февраля 2024 в 00:26 Размер текста - 17 +

Местные жители называют свалку «бомбой замедленного действия» Фото: Анна Майорова © URA.RU Несмотря на предписания надзорных органов и решение суда, незаконный скотомогильник, обнаруженный вблизи села Тебенякского Курганской области, до сих пор не ликвидирован. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства, передает пресс-служба силового ведомства. «Мер по ликвидации свалки до настоящего времени не принято. Высказываются опасения из-за возможного загрязнения расположенного вблизи от скотомогильника водоема. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Курганской области Богдана Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования», — написано в telegram-канале СКР. Несанкционированную свалку биотходов организовала компания ПК «Экоцентр». Ее представители заявляли, что эта мера временная. Одному их местных жителей удалось проникнуть на территорию. Он рассказал, что на трупах животных нет следов взятия проб на наличие заболеваний. За исполнением решения суда об устранении скотомогильника приглядывала прокуратура. В отношении главы «Экоцентра» возбуждались административные дела и одно уголовное — по факту нарушения правил обращения с экологически опасными отходами.

Несмотря на предписания надзорных органов и решение суда, незаконный скотомогильник, обнаруженный вблизи села Тебенякского Курганской области, до сих пор не ликвидирован. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства, передает пресс-служба силового ведомства. «Мер по ликвидации свалки до настоящего времени не принято. Высказываются опасения из-за возможного загрязнения расположенного вблизи от скотомогильника водоема. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Курганской области Богдана Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования», — написано в telegram-канале СКР. Несанкционированную свалку биотходов организовала компания ПК «Экоцентр». Ее представители заявляли, что эта мера временная. Одному их местных жителей удалось проникнуть на территорию. Он рассказал, что на трупах животных нет следов взятия проб на наличие заболеваний. За исполнением решения суда об устранении скотомогильника приглядывала прокуратура. В отношении главы «Экоцентра» возбуждались административные дела и одно уголовное — по факту нарушения правил обращения с экологически опасными отходами.