08 марта 2024

Полянский: утечка из ФРГ подтверждает наличие западных советников на Украине

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
Разговор военных ФРГ подтвердил РФ, что на Украине находятся западные военные Фото:

Утечка разговора немецких военных о возможной атаке на Крымский мост подтвердила России, что американские, британские и европейские советники непосредственно находятся на Украине. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Утечка разговора военных из Германии о возможной атаке на Крымский мост дала России подтверждение того, что британские, европейские и американские советники непосредственно находятся на Украине. Эти советники помогают Вооруженным силам Украины выбирать цели для ударов», — заявил Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине. Его слова приводит RT.

Главред RT Маргарита Симоньян сообщала о том, что у нее есть записи разговора немецких офицеров, обсуждающих подрыв Крымского моста. В Минобороны ФРГ запустили внутреннюю проверку, чтобы определить, кто виновен в утечке информации — им оказался начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе.

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Утечка разговора немецких военных о возможной атаке на Крымский мост подтвердила России, что американские, британские и европейские советники непосредственно находятся на Украине. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Утечка разговора военных из Германии о возможной атаке на Крымский мост дала России подтверждение того, что британские, европейские и американские советники непосредственно находятся на Украине. Эти советники помогают Вооруженным силам Украины выбирать цели для ударов», — заявил Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине. Его слова приводит RT. Главред RT Маргарита Симоньян сообщала о том, что у нее есть записи разговора немецких офицеров, обсуждающих подрыв Крымского моста. В Минобороны ФРГ запустили внутреннюю проверку, чтобы определить, кто виновен в утечке информации — им оказался начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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