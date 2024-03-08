Полянский: утечка из ФРГ подтверждает наличие западных советников на Украине

09 марта 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Разговор военных ФРГ подтвердил РФ, что на Украине находятся западные военные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Утечка разговора немецких военных о возможной атаке на Крымский мост подтвердила России, что американские, британские и европейские советники непосредственно находятся на Украине. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Утечка разговора военных из Германии о возможной атаке на Крымский мост дала России подтверждение того, что британские, европейские и американские советники непосредственно находятся на Украине. Эти советники помогают Вооруженным силам Украины выбирать цели для ударов», — заявил Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине. Его слова приводит RT. Главред RT Маргарита Симоньян сообщала о том, что у нее есть записи разговора немецких офицеров, обсуждающих подрыв Крымского моста. В Минобороны ФРГ запустили внутреннюю проверку, чтобы определить, кто виновен в утечке информации — им оказался начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе.

Утечка разговора немецких военных о возможной атаке на Крымский мост подтвердила России, что американские, британские и европейские советники непосредственно находятся на Украине. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Утечка разговора военных из Германии о возможной атаке на Крымский мост дала России подтверждение того, что британские, европейские и американские советники непосредственно находятся на Украине. Эти советники помогают Вооруженным силам Украины выбирать цели для ударов», — заявил Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном Украине. Его слова приводит RT. Главред RT Маргарита Симоньян сообщала о том, что у нее есть записи разговора немецких офицеров, обсуждающих подрыв Крымского моста. В Минобороны ФРГ запустили внутреннюю проверку, чтобы определить, кто виновен в утечке информации — им оказался начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе.