ВСУ более 20 раз атаковали Таганрог: главное за ночь

ВСУ атаковали Таганрог

09 марта 2024 в 06:34 Размер текста - 17 +

Атака дронов ВСУ была отражена силами ПВО Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Таганрог (Ростовская область). Местные жители заявляют, что позвучало более 20 взрывов. Уточняется, что налет стал самым масштабным и длился около 30 минут. URA.RU собрало главное к этому часу. Взрывы над Таганрогом В ночь на 9 марта жители Таганрога в соцсетях сообщили о взрывах над городом. Очевидцы насчитали их более 20. Они предположили, что ПВО работает по беспилотникам, которые совершают атаку на город. Информация была опубликована в telegram-канале «Осторожно, новости». Telegram-канал «Таганрог. Происшествия» сообщал, что взрывы слышны в районе военного городка, а также раздаются автоматные очереди и звуки дрона. Предположительно слышны звуки стрельбы из «автоматов», которые используют для уничтожения БПЛА. Очевидцы после атаки увидели на улицах осколки дронов, предположительно принадлежавших ВСУ. Что пытались атаковать беспилотники ВСУ По информации telegram-канала Baza, беспилотники ВСУ совершили атаку на территорию авиационного предприятия в Таганроге. Объект входит в состав научно-технического комплекса имени Бериева. Официальное заявление Позднее информацию подтвердил губернатор области Василий Голубев. Он сообщил, что атака беспилотников ВСУ отражена силами ПВО. Спустя час Голубев заявил об еще одном налете беспилотников, который также был отражен в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску. По предварительным данным, в результате массовой атаки беспилотников на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, заявил губернатор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Таганрог (Ростовская область). Местные жители заявляют, что позвучало более 20 взрывов. Уточняется, что налет стал самым масштабным и длился около 30 минут. URA.RU собрало главное к этому часу. В ночь на 9 марта жители Таганрога в соцсетях сообщили о взрывах над городом. Очевидцы насчитали их более 20. Они предположили, что ПВО работает по беспилотникам, которые совершают атаку на город. Информация была опубликована в telegram-канале «Осторожно, новости». Telegram-канал «Таганрог. Происшествия» сообщал, что взрывы слышны в районе военного городка, а также раздаются автоматные очереди и звуки дрона. Предположительно слышны звуки стрельбы из «автоматов», которые используют для уничтожения БПЛА. Очевидцы после атаки увидели на улицах осколки дронов, предположительно принадлежавших ВСУ. По информации telegram-канала Baza, беспилотники ВСУ совершили атаку на территорию авиационного предприятия в Таганроге. Объект входит в состав научно-технического комплекса имени Бериева. Позднее информацию подтвердил губернатор области Василий Голубев. Он сообщил, что атака беспилотников ВСУ отражена силами ПВО. Спустя час Голубев заявил об еще одном налете беспилотников, который также был отражен в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску. По предварительным данным, в результате массовой атаки беспилотников на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, заявил губернатор.