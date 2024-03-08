08 марта 2024
07 марта 2024

Губернатор ЯНАО 8 Марта навестил семью погибшего участника СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов обсудил меры поддержки семей военнослужащих с женой погибшего на СВО бойца Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в Международный женский день навестил семью погибшего на СВО Руслана Шихова. Они обсудили меры поддержки и помощь семьям ямальских военнослужащих, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«В Международный женский день губернатор навестил семью погибшего в зоне спецоперации салехардца Руслана Шихова. <…> Обсудили меры поддержки и помощь семьям ямальских военнослужащих», — написано в telegram-канале «Ямал. Официально».

Недавно семья Шихова с тремя детьми улучшила жилищные условия. Они получили приоритет в очереди по региональной программе «Молодая семья».

Артюхов в Международный женский день вручил 15 роженицам коробки «Малышу Ямала». Также они получили сертификаты на покупку вещей для младенцев.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в Международный женский день навестил семью погибшего на СВО Руслана Шихова. Они обсудили меры поддержки и помощь семьям ямальских военнослужащих, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «В Международный женский день губернатор навестил семью погибшего в зоне спецоперации салехардца Руслана Шихова. <…> Обсудили меры поддержки и помощь семьям ямальских военнослужащих», — написано в telegram-канале «Ямал. Официально». Недавно семья Шихова с тремя детьми улучшила жилищные условия. Они получили приоритет в очереди по региональной программе «Молодая семья». Артюхов в Международный женский день вручил 15 роженицам коробки «Малышу Ямала». Также они получили сертификаты на покупку вещей для младенцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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