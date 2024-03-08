Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в Международный женский день навестил семью погибшего на СВО Руслана Шихова. Они обсудили меры поддержки и помощь семьям ямальских военнослужащих, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«В Международный женский день губернатор навестил семью погибшего в зоне спецоперации салехардца Руслана Шихова. <…> Обсудили меры поддержки и помощь семьям ямальских военнослужащих», — написано в telegram-канале «Ямал. Официально».
Недавно семья Шихова с тремя детьми улучшила жилищные условия. Они получили приоритет в очереди по региональной программе «Молодая семья».
Артюхов в Международный женский день вручил 15 роженицам коробки «Малышу Ямала». Также они получили сертификаты на покупку вещей для младенцев.
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