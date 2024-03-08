Из-за аварии на водоводе город остался без воды
В Катайске (Курганская область) коммунальные службы завершили ремонт на водопроводной сети, рассказал глава округа Глеб Морозов. Водоснабжение будет восстановлено в ближайшие часы.
«Уважаемые жители Катайска, ремонтные работы завершены, начинаем заполнение системы. Спасибо вам за терпение и понимание», — написал Глеб Морозов в своем telegram-канале. По данным мэрии, вода вернется к потребителям через два-три часа.
Авария на водоводе произошла 8 марта. Горожане жаловались на отсутствие ресурса. На месте ЧП работали специалисты «Водоканала». Для горожан организовали подвоз воды к домам.
Старую трубу заменили новой
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