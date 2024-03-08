08 марта 2024
07 марта 2024

Вода возвращается в дома жителей Катайска после коммунальной аварии. Фото

Мэр Катайского округа Морозов: ремонтные работы на водоводе завершены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Из-за аварии на водоводе город остался без воды Фото:

В Катайске (Курганская область) коммунальные службы завершили ремонт на водопроводной сети, рассказал глава округа Глеб Морозов. Водоснабжение будет восстановлено в ближайшие часы.

«Уважаемые жители Катайска, ремонтные работы завершены, начинаем заполнение системы. Спасибо вам за терпение и понимание», — написал Глеб Морозов в своем telegram-канале. По данным мэрии, вода вернется к потребителям через два-три часа.

Авария на водоводе произошла 8 марта. Горожане жаловались на отсутствие ресурса. На месте ЧП работали специалисты «Водоканала». Для горожан организовали подвоз воды к домам.

Старую трубу заменили новой
Старую трубу заменили новой
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Катайске (Курганская область) коммунальные службы завершили ремонт на водопроводной сети, рассказал глава округа Глеб Морозов. Водоснабжение будет восстановлено в ближайшие часы. «Уважаемые жители Катайска, ремонтные работы завершены, начинаем заполнение системы. Спасибо вам за терпение и понимание», — написал Глеб Морозов в своем telegram-канале. По данным мэрии, вода вернется к потребителям через два-три часа. Авария на водоводе произошла 8 марта. Горожане жаловались на отсутствие ресурса. На месте ЧП работали специалисты «Водоканала». Для горожан организовали подвоз воды к домам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...