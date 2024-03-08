Курганец с полкило наркотиков пытался скрыться от полиции

09 марта 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали на территории гаражного кооператива Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Житель Курганской области бросил полиэтиленовый сверток на землю и попытался скрыться от полиции, но был задержан. В пакете правоохранители нашли порядка 600 граммов наркотиков, пояснила пресс-служба УМВД России по региону. Инцидент произошел в Шадринске. «Молодой человек шел по гаражному кооперативу. Увидев полицейских, он бросил полиэтиленовый пакет и попытался скрыться. На территории был обнаружен черный сверток с веществом растительного происхождения коричнево-серого цвета», — написано на сайте ведомства. Экспертиза установила, что в пакете находилась марихуана весом порядка 600 граммов. На допросе 29-летней задержанный заявил, что собрал запрещенное вещество для личного потребления. В полиции возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Житель Курганской области бросил полиэтиленовый сверток на землю и попытался скрыться от полиции, но был задержан. В пакете правоохранители нашли порядка 600 граммов наркотиков, пояснила пресс-служба УМВД России по региону. Инцидент произошел в Шадринске. «Молодой человек шел по гаражному кооперативу. Увидев полицейских, он бросил полиэтиленовый пакет и попытался скрыться. На территории был обнаружен черный сверток с веществом растительного происхождения коричнево-серого цвета», — написано на сайте ведомства. Экспертиза установила, что в пакете находилась марихуана весом порядка 600 граммов. На допросе 29-летней задержанный заявил, что собрал запрещенное вещество для личного потребления. В полиции возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет.