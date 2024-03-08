08 марта 2024
07 марта 2024

Курганец с полкило наркотиков пытался скрыться от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Берёзовское лесничество г. Берёзовский , лесник, полицейский
Мужчину задержали на территории гаражного кооператива Фото:

Житель Курганской области бросил полиэтиленовый сверток на землю и попытался скрыться от полиции, но был задержан. В пакете правоохранители нашли порядка 600 граммов наркотиков, пояснила пресс-служба УМВД России по региону. Инцидент произошел в Шадринске.

«Молодой человек шел по гаражному кооперативу. Увидев полицейских, он бросил полиэтиленовый пакет и попытался скрыться. На территории был обнаружен черный сверток с веществом растительного происхождения коричнево-серого цвета», — написано на сайте ведомства. Экспертиза установила, что в пакете находилась марихуана весом порядка 600 граммов.

На допросе 29-летней задержанный заявил, что собрал запрещенное вещество для личного потребления. В полиции возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

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Житель Курганской области бросил полиэтиленовый сверток на землю и попытался скрыться от полиции, но был задержан. В пакете правоохранители нашли порядка 600 граммов наркотиков, пояснила пресс-служба УМВД России по региону. Инцидент произошел в Шадринске. «Молодой человек шел по гаражному кооперативу. Увидев полицейских, он бросил полиэтиленовый пакет и попытался скрыться. На территории был обнаружен черный сверток с веществом растительного происхождения коричнево-серого цвета», — написано на сайте ведомства. Экспертиза установила, что в пакете находилась марихуана весом порядка 600 граммов. На допросе 29-летней задержанный заявил, что собрал запрещенное вещество для личного потребления. В полиции возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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