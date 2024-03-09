ВС России уничтожили комплекс разведки ВСУ под Одессой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, сбойка, высокоточное,  stock
ВС РФ поразили разведывательный украинский пункт «Овидиополь-2» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили разведывательный комплекс Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Одессой. Об этом сообщают силовые структуры.

«Комплекс космической и радиотехнической разведки ВСУ „Овидиополь-2“, расположенный недалеко от Одессы, уничтожен», — передает ТАСС, ссылаясь на источники из силовых структур. Отмечается, что несколько лет назад к этому комплексу также были допущены специалисты из НАТО.

Российские солдаты продолжают уничтожать и опорные украинские пункты на различных фронтовых направлениях. На днях только за сутки было уничтожено 15 из них.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные уничтожили разведывательный комплекс Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Одессой. Об этом сообщают силовые структуры. «Комплекс космической и радиотехнической разведки ВСУ „Овидиополь-2“, расположенный недалеко от Одессы, уничтожен», — передает ТАСС, ссылаясь на источники из силовых структур. Отмечается, что несколько лет назад к этому комплексу также были допущены специалисты из НАТО. Российские солдаты продолжают уничтожать и опорные украинские пункты на различных фронтовых направлениях. На днях только за сутки было уничтожено 15 из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...