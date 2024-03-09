ВС России уничтожили комплекс разведки ВСУ под Одессой

ВС РФ поразили разведывательный украинский пункт «Овидиополь-2»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные уничтожили разведывательный комплекс Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Одессой. Об этом сообщают силовые структуры.
«Комплекс космической и радиотехнической разведки ВСУ „Овидиополь-2“, расположенный недалеко от Одессы, уничтожен», — передает ТАСС, ссылаясь на источники из силовых структур. Отмечается, что несколько лет назад к этому комплексу также были допущены специалисты из НАТО.
Российские солдаты продолжают уничтожать и опорные украинские пункты на различных фронтовых направлениях. На днях только за сутки было уничтожено 15 из них.
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